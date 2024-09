Amazon, i dieci anni di Kindle Unlimited, tutte le offerte

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon, per celebrare i dieci anni dall'esordio di Kindle Unllimited, previsto delle interessanti offerte sia per gli abbonati al servizio che per i nuovi iscritti

Un evento straordinario, con un’interessante offerta che gli amanti della lettura non possono lasciarsi scappare. Kindle Unlimited compie dieci anni e Amazon ha deciso di celebrare questo evento nel migliore dei modi: consentendo agli appassionati di accedere alla piattaforma a prezzi convenienti.

Kindle Unlimited, che ha debuttato nel 2014, ha conquistato negli anni migliaia di utenti in tutto il mondo, che hanno apprezzato la possibilità di scegliere tra tantissimi titoli e riviste da leggere sui propri e-reader o su qualsiasi altro dispositivo. Basti pensare che, fino a questo momento, gli iscritti alla piattaforma hanno letto più di 3 miliardi di libri.

Ed è proprio a loro che Amazon ha pensato quando ha deciso di attivare un’interessante offerta, destinata non solo a chi già è iscritto, ma anche a chi vuole provare il servizio per la prima volta.

Amazon Kindle Unlimited: l’offerta per il decimo anniversario

Kindle Unlimited è un servizio di Amazon che permette ai lettori di trovare riviste e libri in versione digitale da leggere su qualsiasi dispositivo mobile. È sufficiente scaricare l’applicazione del servizio sul device che si intende utilizzare, a meno che non si utilizzi un dispositivo Kindle, già configurato per poter connettersi alla piattaforma.

Alcuni libri si possono leggere gratuitamente, ma per poter godere di una lettura illimitata e accedere a milioni di titoli senza limiti, è necessario iscriversi a Kindle Unlimited e sottoscrivere un piano d’abbonamento.

Con l’offerta attivata da Amazon per il decimo anniversario di Kindle Unlimited, si possono ottenere degli importanti sconti sull’abbonamento al servizio. A partire dal 2 settembre e fino al 15 settembre 2024, coloro che non si sono mai iscritti al servizio possono ottenere 3 mesi al prezzo di uno. Più precisamente, pagheranno 9,99 euro per tre mesi (invece di 29,97 euro), al termine dei quali il rinnovo costerà 9,99 euro al mese.

Coloro che sono già iscritti al servizio possono ottenere 12 mesi pagando il corrispettivo di 10 mesi di abbonamento. Anche in questo caso, al termine del periodo promozionale, l’abbonamento a Kindle Unlimited tornerà a rinnovarsi al costo di 9,99 euro al mese.

I più indecisi, invece, possono usufruire dei classici 30 giorni di prova gratuita, al termine dei quali, salvo diverse decisioni dell’utente, Kindle Unlimited si rinnoverà al costo di 9,99 euro al mese.

Amazon Kindle Unlimited: i libri più amati della piattaforma

Cosa si può trovare sulla piattaforma? Migliaia di titoli differenti. Tra i più amati ci sono i romance, con scrittrici come Anna Premoli, Felicia Kingsley e Cassandra Rocca che riescono ad attirare la curiosità dei lettori. Non cala la popolarità della saga di Harry Potter, che resta una delle più lette sulla piattaforme.

Molto amati anche i fumetti e i romanzi gialli e thriller. In ogni caso, non c’è da temere: l’offerta su Kindle Unlimited è estremamente ampia e coinvolge tutti i generi letterari.