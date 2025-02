Android in auto: da febbraio cambia tutto

Peppe Croce, giornalista dal 2008, si occupa di device elettronici e nuove tecnologie applicate al mondo automotive. È entrato in Libero Tecnologia nel 2018.

Google lancia il "Car ready mobile apps program" per moltiplicare il numero di app Android disponibili in auto: si parte dalle auto con Android Automotive con servizi GAS

Fonte foto: LG

A partire da febbraio 2025, è attivo il Google “Car ready mobile apps program“, il programma per rendere disponibili app Android generiche sulle auto con sistema operativo Android Automotive.

Il programma inizialmente si concentrerà su app di streaming video, gaming e browser, selezionando quelle compatibili con schermi grandi e sicure per l’utilizzo in auto.

Le app dovranno rispettare le linee guida di Google, ma una modalità di compatibilità aiuterà quelle che non soddisfano tutti i requisiti. Solo le auto certificate da Google potranno installare queste app, con un supporto per Android Auto previsto in seguito.

Le app, una volta installate, non saranno utilizzabili mentre si guida, ma solo quando il veicolo è parcheggiato.

Cos’è Android Car ready mobile apps program

Il “Car ready mobile apps program” è un’iniziativa di Google per semplificare la disponibilità di app per auto con Android Automotive OS.

Questo programma seleziona app per dispositivi mobili già ottimizzate per schermi grandi, come quelli di tablet e Chromebook, e le rende compatibili con i sistemi di infotainment delle auto.

Nella pratica ciò vuol dire che, entro pochi mesi a partire da febbraio 2025, su specifici modelli di auto sarà possibile usare app di streaming come Netflix, Prime Video, Disney+, browser come Chrome o Edge, o anche videogiochi non troppo complessi.

Le app idonee, appartenenti alle categorie streaming video, giochi e browser, potranno essere scaricate direttamente dal Google Play Store all’interno del veicolo.

Google ha sviluppato una “modalità di compatibilità” per consentire anche alle app che non soddisfano tutti i requisiti di qualità di essere fruibili all’interno dell’auto. Questa modalità si adatta alle app che non hanno un pulsante “indietro“, ridimensiona le app per migliorare la visibilità e blocca le attività dell’app durante la guida.

L’iniziativa non richiede agli sviluppatori di effettuare grandi modifiche alle loro app, riducendo lo sforzo necessario per raggiungere un pubblico più ampio.

Questo programma, annunciato durante il Google I/O del 2024, sarà disponibile inizialmente solo per le auto con Android Automotive OS con i servizi Google integrati, ma si prevede che in futuro sarà esteso alle auto con Android Automotive senza servizi Google e, successivamente, anche alle auto con la semplice interfaccia Android Auto, che oggi sono la stragrande maggioranza.

Android Automotive non è Android Auto

È fondamentale distinguere tra Android Automotive OS e Android Auto, due tecnologie che, seppur simili nel nome, sono profondamente diverse nella sostanza.

Android Auto è una piattaforma che proietta l’interfaccia dello smartphone Android sullo schermo dell’auto, richiedendo quindi una connessione fisica o wireless tra i due dispositivi.

Android Automotive OS, al contrario, è un sistema operativo completo installato direttamente nell’auto, che sostituisce il software di infotainment preesistente. Questo significa che Android Automotive OS funziona indipendentemente dallo smartphone, gestendo non solo le app di intrattenimento, ma anche le funzioni del veicolo come il climatizzatore e i profili di guida.

Mentre Android Auto si limita a “trasmettere” l’esperienza del tuo telefono, Android Automotive OS offre un’esperienza integrata e personalizzata nel contesto dell’auto.

Quali auto hanno Android Automotive OS

Di seguito, un elenco di modelli di auto che utilizzano Android Automotive OS, distinti per la presenza o meno dei servizi Google (GAS) e con il Model Year a partire dal quale ogni modello ha il sistema operativo di Google.

Veicoli con Android Automotive (con GAS):

Alpine A290

Acura ADX (2026)

Acura MDX (2025)

Acura ZDX (2024)

Buick Enclave (2025)

Buick Envision (2024)

Cadillac Celestiq

Cadillac CT5 (2025)

Cadillac Escalade IQ

Cadillac Lyriq

Cadillac Optiq

Cadillac Vistiq

Cadillac XT4 (2024)

Chevrolet Blazer EV

Chevrolet Colorado (2023)

Chevrolet Corvette E-Ray, Z06 (2024)

Chevrolet Equinox (2025)

Chevrolet Equinox EV

Chevrolet Silverado (2022)

Chevrolet Silverado EV

Chevrolet Suburban (2022)

Chevrolet Tahoe (2022)

Chevrolet Traverse (2024)

Ford Expedition (2025)

Ford Explorer (2025)

GMC Acadia (2024)

GMC Canyon (2023)

GMC Hummer EV

GMC Sierra (2022)

GMC Terrain (2025)

GMC Yukon (2022)

Honda Accord (2023)

Honda Civic (2025)

Honda Passport (2025)

Honda Prologue (2024)

Infiniti QX80 (2025)

Lincoln Aviator (2025)

Lincoln Nautilus (2024)

Lincoln Navigator (2025)

Mitsubishi ASX (2024)

Nissan Armada (2025)

Nissan Murano (2025)

Nissan Patrol (2025)

Nissan Qashqai (2024)

Nissan Rogue (2024)

Polestar 2

Polestar 3

Polestar 4

Polestar 5

Renault 4 E-Tech

Renault 5 E-Tech

Renault Austral

Renault Captur (2024)

Renault Espace (2024)

Renault Mégane E-Tech Electric

Renault Master (2024)

Renault Rafale

Renault Scénic E-Tech (2025)

Renault Symbioz

Volvo C40/EC40

Volvo EX30

Volvo EX90

Volvo S60 (2023)

Volvo S90 (2022)

Volvo V60, V60 Cross Country (2023)

Volvo V90, V90 Cross Country (2022)

Volvo XC40 (2023)

Volvo XC40 Recharge/EX40 (solo elettrica)

Volvo XC60 (2022)

Volvo XC90 (2023)

Veicoli con Android Automotive (senza GAS):

Alfa Romeo Tonale

Audi Q4 e-tron (2024)

Audi Q5 (2024)

Audi Q6 e-tron (2024)

Audi Q8 e-tron (2024)

Audi Q8 (2024)

Audi A3 (2024)

Audi A5 (2024)

Audi A6 (2024)

Audi A7 (2024)

Audi A8 (2024)

Audi e-tron GT (2024)

BMW X1 (2023)

BMW X2 (2024)

BMW X3 (2024)

BMW 1 (2024)

Chrysler Pacifica (2021)

Dacia Duster (2024)

Dodge Durango (2021)

Dodge Hornet (2021)

Nuova Fiat 500

Lotus Eletre

Lotus Emeya

Lucid Air

Lynk & Co 01

Lynk & Co 02

Maserati Ghibli (2022)

Maserati GranTurismo (2022)

Maserati Grecale (2022)

Maserati Levante (2022)

Maserati MC20 (2022)

Maserati Quattroporte (2022)

Nissan Interstar (2024)

Porsche Macan (2024)

Porsche Taycan (2025)

Rivian R1S

Rivian R1T

Togg T10X

Non tutti questi modelli sono in vendita anche sul mercato italiano, alcuni di essi vengono commercializzati con nomi diversi.