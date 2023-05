Android: in arrivo una funzione amatissima dagli automobilisti

Molto spesso il codice delle applicazioni per smartphone nasconde delle funzioni non ancora disponibili per l’utente, ma in fase di completamento. Analizzando il codice, quindi, ogni tanto salta fuori qualche novità molto interessante che ci dice cosa potrà fare l’app in futuro e come potrà farlo.

Nelle ultime ore il sito 9to5Google ha rivelato che nel codice dell’app Personal Safety di Google (disponibile in italiano con il nome di Emergenze personali) è saltata fuori una intera nuova sezione non ancora disponibile agli utenti, che quando sarà attiva permetterà di usare gli smartphone Android in vere e proprie Dash Cam per l’auto.

Cosa sono le Dash Cam auto

Le Dash Cam sono delle videocamere studiate appositamente per l’uso in automobile, al fine di registrare il percorso fatto dall’autista e tutto ciò che succede sulla strada mentre l’auto è in moto.

La qualità video di queste videocamere non è mai eccelsa, ma quasi sempre l’ottica è estremamente grandangolare e permette di riprendere anche ciò che avviene a sinistra e a destra degli specchietti dell’auto. In questo modo le Dash Cam arrivano a riprendere anche un eventuale pedone che ha attraversato in modo scorretto, o una vettura che ha tagliato la strada.

Queste piccole videocamere con schermo si montano, solitamente, con delle ventose agganciate al parabrezza e vengono alimentate da una linea di corrente proveniente dall’auto. Ad esempio quella dell’accendisigari, se non si vogliono fare lavori elettrici in auto.

In USA queste Dash Cam sono molto diffuse ed apprezzate, perché vengono regolarmente usate come prova in tribunale in caso di incidente. Dalle Dash Cam, a volte, abbiamo avuto anche la prova del comportamento scorretto di alcuni agenti di polizia durante i controlli agli automobilisti.

Smartphone come Dash Cam

All’interno di una versione di test dell’app Emergenze personali è stata inserita la nuova funzione Dash Cam. Sappiamo quindi cosa potrà fare e come funzionerà.

Chiaramente l’app userà la fotocamera del telefono per riprendere la strada e lo schermo per mostrare le riprese. Ma sarà anche possibile spegnere lo schermo, per evitare distrazioni e consumare meno batteria. La registrazione, comunque, non si interromperà anche a schermo spento.

Il flusso video registrato verrà compresso, con un peso finale molto basso: circa 30 mega al minuto, per una registrazione massima continua di 24 ore.

La funzione Dash Cam sarà regolata anche dalla connessione Bluetooth tra telefono e auto: quando l’auto si accende, e parte il Bluetooth, l’app inizia a registrare per poi interrompere la registrazione quando auto e Bluetooth vengono spenti. Sarà comunque possibile scegliere di lasciare accesa la Dash Cam anche ad auto spenta.

Dash Cam Android: quando arriva

Come già accennato, la funzione Dash Cam farà parte dell’app Emergenze personali. Che è un’app che in pochi conoscono, perché non è disponibile per tutti: può funzionare solo sui telefoni Google Pixel e su pochi altri smartphone selezionati, come il Nothing Phone (1).

Non sappiamo se Google approfitterà del lancio di questa nuova funzione per distribuire l’app anche agli altri smartphone Android: non è raro, infatti, che alcune funzioni riservate ai Pixel per un certo periodo poi diventino disponibili per tutti.

Nel frattempo, però, ci sono decine di altre app di terze parti che ci permettono di usare lo smartphone come una Dash Cam. Tuttavia, prima di installarle, vi invitiamo a leggere bene sul Google Play Store quali dati raccolgono queste app: vista la funzione che svolgono, infatti, potrebbero mettere seriamente a rischio la nostra privacy.