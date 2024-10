Fonte foto: Insta360

Sul finire dello scorso anno, Insta360 ha annunciato la Ace Pro che oggi viene sostituita dalla Ace Pro 2. La nuova action cam si aggiorna con diverse novità e un comparto tecnico ricco di funzioni avanzate, basate sugli algoritmi di intelligenza artificiale. Le vendite del nuovo modello di Insta360 sono già partite ad un prezzo in linea con le caratteristiche tecniche molto buone di questo dispositivo.

Insta360 Ace Pro 2: caratteristiche tecniche

La nuova Insta360 Ace Pro è stata sviluppata in collaborazione con Leica e integra un sensore da 1/1.3″, con apertura F2.6, e un obiettivo Leica Summarit con un campo visivo di 157°. Per la stabilizzazione delle immagini è integrato un giroscopio a 6 assi, base del sistema di stabilizzazione FlowState.

Insta360 Ace Pro è dotata di un display touch da 2,5 pollici, misura 71,9×52,2×38 mm e pesa 177,2 grammi. Ci sono le connessioni wireless WiFi a 2,4 e 5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac) e Bluetooth 5.2 e per il trasferimento rapido dei dati c’è una porta USB-C 3.0.

Ci sono anche uno slot per schede microSD fino a 1 TB e una batteria da 1.800 mAh, in grado di garantire fino a 180 minuti di riprese. Grazie alla ricarica rapida, inoltre, bastano 18 minuti per ricaricare l’80% della batteria.

La Ace Pro 2 è utilizzabile in abbinamento a dispositivi iOS/iPadOS dotati di chip Apple A12 o versioni superiori. Per quanto riguarda Android, invece, servono almeno uno Snapdragon 855, un Exynos 2200 oppure un Kirin 990.

Sotto la scocca troviamo un doppio chip AI, uno per l’elaborazione delle immagini e uno per la riduzione del rumore video, grazie ai quali promette una gestione più efficiente e fluida della cam, anche per quanto riguarda le riprese con risoluzione e frame rate molto elevati.

La nuova action cam è infatti in grado di registrare video in 8K fino a 30 fps (con un formato di 16:9) oppure in 4K, 2,7K e 1080p, con varie opzioni tra cui scegliere e la possibilità di arrivare fino a 120 fps (in 4K e 2,7K) e fino a 240 fps a 1080p, anche in Active HDR, attivabile in 4K fino a 60 fps.

Tra le modalità di registrazione disponibili ci sono PureVideo, FreeFrame Video, Slow Motion, Starlapse, Timelapse, TimeShift, Pre-Registrazione, Registrazione in loop e Dashcam.

C’è poi l’AI Highlights Assistant, un gruppo di funzioni legate all’intelligenza artificiale, come la possibilità di identificare i momenti migliori dei video e di eliminare i momenti superflui in modo automatico, oltre che di creare reel da inviare direttamente allo smartphone, sfruttando l’app Insta360.

Insta360 Ace Pro ha anche altre funzioni avanzate, come Clarity Zoom in 4K, per ingrandire le immagini fino a 2 volte senza perdita di qualità, Pre-Registrazione, che avvia la registrazione 120 secondi in anticipo, e Controllo Vocale e dei Gesti, per gestire l’avvio e l’interruzione della registrazione con comandi vocali e gestuali.

La Insta360 Ace Pro 2 è pensata per l’utilizzo anche in condizioni estreme: l’action cam è impermeabile fino a 12 metri di profondità, senza dover ricorrere ad accessori aggiuntivi, e arriva a 60 metri, utilizzando l’apposito accessorio per l’utilizzo subacqueo. C’è anche la possibilità di utilizzo con un clima molto freddo (fino a -20°C) o in condizioni di caldo inteso (fino a 45°C).

Insta360 Ace Pro 2: prezzo e disponibilità

La nuova Insta360 Ace Pro 2 è disponibile da questa settimana: le vendite tramite lo store ufficiale sono già partite con un prezzo di 399,99 euro. Nel prezzo sono inclusi una Cover Antivento, una batteria, un Supporto Standard, una Protezione Microfono e un cavo USB-C. C’è anche il Pack Doppia Batteria che include due batterie con un prezzo complessivo di 429,99 euro.