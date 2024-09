Fonte foto: Garmin

Garmin ha annunciato l’arrivo sul mercato della nuova serie Garmin Dash Cam X. Si tratta di una nuova famiglia di telecamere da installare in auto che si compone di ben quattro varianti, con differenti risoluzioni massime che vanno dalla 1080p fino alla 4K. Tutte e quattro, però, sono caratterizzate da dimensioni molto compatte e vengono gestite dall’app Garmin Drive, che è il vero punto di forza rispetto alle centinaia di dash cam a basso costo presenti sul mercato.

Le nuove dash cam di Garmin

La nuova serie Garmin Dash Cam X è composta da quattro modelli:

Mini 3

X110

X210

X310

Questi nuovi modelli hanno dimensioni compatte e sono facili da installare e utilizzare, con la possibilità di sfruttare video con risoluzione fino al 4K Ultra HD per ottenere una prova video in caso di incidente. La nuova serie di dash cam di Garmin introduce un miglioramento della lente polarizzante Garmin Clarity, per ridurre i riflessi del parabrezza e migliorare la qualità delle immagini.

I nuovi modelli includono la tecnologia Garmin Clarity HDR per ottenere immagini nitide in ogni condizione di luminosità (sia con luce molto intensa che con luce scarsa). Tramite comandi vocali (è supportato anche l’italiano) è possibile gestire il funzionamento della dash cam, salvando i filmati, avviando registrazioni video etc.

Le dash cam includono varie funzionalità come il salvataggio automatico dei video in caso di incidente, l’integrazione del GPS per la rilevazione della posizione e della velocità oltre agli avvisi “go” per avvisare il conducente quando l’auto ferma davanti alla propria riprende a muoversi.

Con l’app Garmin Drive, da installare sullo smartphone, è possibile sincronizzare i dati, utilizzando anche più dash cam in contemporanea. Con l’abbonamento al Vault (dal costo di 10,99 euro al mese) è possibile accedere a funzionalità premium come l’avviso di parcheggio e la visualizzazione dal vivo.

Il modello entry level è la Dash Cam Mini 3. Si tratta di un modello ultracompatto e senza display che supporta video a 1080p con l’obiettivo Garmin Clarity. C’è poi la Dash Cam X110 che aggiunge il GPS e un display LCD da 2,4 pollici.

Con la Dash Cam X210 è possibile sfruttare, oltre alle funzioni della X110, anche l’acquisizione video a 1440p. Il modello top di gamma della nuova famiglia di Garmin è, invece, la Dash Cam X310 che aggiunge il display touch (sempre da 2,4 pollici) e permette l’acquisizione video in 4K.

Prezzi e disponibilità

La nuova serie GarminDash Cam X è disponibile da subito sul mercato. La Dash Cam Mini 3 è disponibile con un prezzo di 169,99 euro mentre la Dash Cam X110 è acquistabile con un prezzo di 229,99 euro.

A completare la gamma c’è la Dash Cam X210, acquistabile con un prezzo di 299,99 euro. La top di gamma, Dash Cam X310, è ora disponibile al prezzo di 399,99 euro.