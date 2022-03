Android TV 12 è in arrivo: le novità

Android TV 12 è ormai dietro l’angolo. L’attesa nuova versione del sistema operativo del robottino verde per gli Smart TV, infatti, dovrebbe essere disponibile a breve sui televisori degli utenti. Nel frattempo, l’anteprima per gli sviluppatori (la cosiddetta “Developer Preview“) è già arrivata. Ma quali saranno le novità?

In un post pubblicato su Medium, Paul Lammertsma (Senior Developer Relations Engineer di Google) ha riassunto tutte le novità che Android TV 12 includerà, assicurando che il rilascio è alle porte. Tra le funzionalità che andranno ad arricchire il nuovo sistema operativo per Smart TV troviamo il supporto dell’interfaccia utente in 4K, la possibilità di ridimensionare il testo e una importante novità tecnica per quanto riguarda la frequenza di aggiornamento dello schermo. Inoltre, con Android TV 12 arrivano feature che proteggeranno maggiormente la sicurezza e la privacy degli utenti e il supporto HDMI CEC 2.0 e HAL 1.1 per l’antenna.

Android TV 12: tutte le novità

Android TV 12 porterà su tutti i televisori che lo riceverannno una ventata di freschezza, grazie alle numerose funzionalità aggiuntive rispetto ad Android 11. Ecco alcune delle novità più interessanti che l’ingegnere di Google ha descritto nel suo post su Medium:

Cambio della frequenza di aggiornamento: consente alle app di indicare ai pannelli TV di passare da una frequenza ad un’altra, in modo immediato e senza che l’utente se ne accorga. Se, ad esempio, dei contenuti video sono stati creati a 24 fps (come moltissimi dei contenuti Netflix, ad esempio), l’app può permettere di avere una riproduzione più fluida, passando a 48 Hz sugli schermi in grado di supportarla;

Ridimensionamento del testo: una nuova schermata delle opzioni di accessibilità in Android TV 12 consentirà agli utenti di regolare la dimensione del testo sullo schermo, cosa molto utile se si guarda la TV da lontano;

Supporto dell’interfaccia utente 4K: sarà possibile mostrare l’interfaccia utente in 4K sulle Smart TV provviste di un pannello con tale risoluzione.

Disponibilità

Come anticipato, il nuovo sistema operativo per Smart TV del Colosso di Cupertino è quasi pronto per il rilascio a livello globale. Sebbene Paul Lammertsma non abbia fatto riferimento ad una data precisa nel suo post, ha comunque affermato che Android TV 12 “inizierà ad apparire sui televisori all’inizio di quest’anno".

Si suppone, quindi, che Android TV 12 arriverà entro metà 2022. Ad ogni modo, è già disponibile per gli sviluppatori l’anteprima dell’OS, che può essere installata tramite aggiornamento OTA (Over the Air).