Android 16 è ufficialmente disponibile per i Google Pixel compatibili con l’aggiornamento. Tutte le novità del nuovo update e i device su cui si può installare

Fonte foto: Bangla press/Shutterstock

Android 16 è finalmente disponibile in versione stabile per tutti i Google Pixel compatibili. La notizia è stata confermata dall’azienda di Mountain View, annunciando una delle novità più attese dalla fan base del celebre sistema operativo che, visti i ritardi nella release di Android 15, aveva già mostrato qualche dubbio riguardo i tempi di rilascio del nuovo aggiornamento.

Le principali novità di Android 16

Il rilascio di Android 16 coincide con il Feature Drop di giugno e, con buone possibilità, già dalle prossime settimane arriverà l’aggiornamento anche per i Pixel Watch.

Importante ricordare che in questo update non sarà presente il Material 3 Expressive, il nuovo design del sistema operativo mostrato nel corso del recente Google I/O 2025, per il quale si dovranno attendere le prossime release del sistema operativo.

Non mancano comunque le novità, tra cui: i Live Update, le notifiche dinamiche sulla schermata di blocco che si aggiornano in tempo reale sul modello delle Live Activities di iOS; la modalità Protezione Avanzata, che migliorerà notevolmente la sicurezza del proprio smartphone e riguarderà diverse applicazioni dell’ecosistema di Google tra cui Chrome, Messaggi e Telefono.

Altre novità riguardano Google Foto che vede un editor completamente riprogettato, pronto a garantire l’accesso a diversi strumenti AI per l’editing delle foto. Tra i più interessanti c’è la funzione Reimmagina che permette di descrivere a parole come si vuole modificare una foto e lasciare che sia l’intelligenza artificiale a fare il resto.

Interessante anche Auto Frame, un innovativo sistema di ritaglio automatico che migliora gli scatti (sempre grazie all’AI) senza comprometterne la qualità.

Da sottolineare, infine, anche l’arrivo di nuove emoji, un cambiamento “minimo”, certamente, ma comunque più che apprezzato per chi ama una conversazione più dinamica e colorata.

Quali smartphone possono installare Android 16

Come detto in apertura, la nuova versione stabile di Android 16 è ufficialmente disponibile per il download ma, naturalmente, la cosa riguarda esclusivamente i Pixel di Google. Stando alle note di rilascio condivise dal colosso della tecnologia i dispositivi compatibili sono:

Google Pixel 6

Google Pixel 6 Pro

Google Pixel 6a

Google Pixel

Google Pixel 7 Pro

Google Pixel 7a

Google Pixel Fold (non disponibile in Italia)

Google Pixel 8

Google Pixel 8 Pro

Google Pixel 8a

Google Pixel 9

Google Pixel 9 Pro

Google Pixel 9 Pro XL

Google Pixel 9 Pro Fold (non disponibile in Italia)

Google Pixel Tablet

Come installare Android 16

Prima di parlare delle novità di Android 16 (già viste col rilascio delle varie versioni beta) è importante ricordare che tutti gli utenti che hanno già installato versione beta 1.1 della QPR1 non riceveranno direttamente l’aggiornamento OTA e per installare la versione stabile di Android 16, dovranno abbandonare il programma di testing ed effettuare il downgrade alla versione stabile del sistema operativo.

Attenzione, perché questa operazione comporterà la cancellazione di tutti i dati sul dispositivo, per cui prima di procedere è di fondamentale importanza effettuare un backup.

Tutti gli altri hanno ricevuto (o riceveranno nei prossimi giorni) la notifica della disponibilità del nuovo aggiornamento e non dovranno fare altro che fare tap su di essa, attendere il termine del download e riavviare il proprio Google Pixel per iniziare a utilizzare la nuova versione di Android.