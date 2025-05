Google potrebbe aver svelato per errore quello che sarà il nuovo linguaggio di design di Android: ecco le novità in arrivo

Fonte foto: Shutterstock

La prossima settimana si terrà il nuovo The Android Show: I/O Edition, un evento annunciato da Google la scorsa settimana e che anticiperà il Google I/O 2025, in programma la settimana successiva e, molto probabilmente, quasi esclusivamente dedicato all’intelligenza artificiale.

L’evento dedicato al mondo Android dovrebbe riguardare le novità in arrivo per Android 16, nuovo major update del sistema operativo di Google già disponibile in beta, da tempo. In rampa di lancio, però, potrebbero esserci altre novità. Google, infatti, potrebbe anticipare il nuovo linguaggio di design che caratterizzerà il futuro di Android e delle sue app.

Il nuovo linguaggio di design si chiamerà Material 3 Expressive e potrebbe essere il protagonista sia dell’evento dedicato ad Android della prossima settimana che del Google I/O. Una conferma in tal senso è arrivata direttamente da Google che potrebbe aver spoilerato, per errore, questa novità.

Il nuovo linguaggio di design di Google

Dando uno sguardo agli eventi dedicati agli sviluppatori in programma per il Google I/O, in cui si parlerà soprattutto delle novità di Gemini, e a un post sul blog di Google è possibile trovare un riferimento a importanti novità per il design di Android che passerà da Material 3 al già citato Material 3 Design Expressive.

Le indicazioni sono poche: Google parla di un design caratterizzato da interfacce che “si connettono con le persone a livello emotivo” ma non offre particolari informazioni in merito a quelle che saranno le novità in arrivo limitando ad anticipare un “uso audace di forme e colori che crea esperienze utente piacevoli“.

Material 3 Expressive, rivoluzione o evoluzione?

Google, da tempo, pone grande attenzione al design del suo sistema operativo che deve ispirare anche il design delle applicazioni. Nel 2014, infatti, ci fu il debutto del Material Design seguito poi nel 2021 da un importante aggiornamento, chiamato Material You oppure Material 3 e caratterizzato da un’interfaccia adattiva in grado di offrire nuove opportunità di personalizzazione dell’interfaccia del sistema operativo.

Il prossimo step di questo programma di rinnovamento sarà, quindi, il Material 3 Design Expressive (o semplicemente Material 3 Expressive). Il post apparso online (e poi rimosso) è stato scoperto da 9to5Google. Questo post mostrava alcune possibili implementazioni del nuovo linguaggio di design di Android, sistema operativo che potrebbe essere abbandonato dai produttori cinesi, almeno nella versione realizzata da Google.

Bisognerà, però, attendere l’evento del Google I/O per saperne di più. Google terrà una sessione chiamata “Crea un’esperienza utente di livello superiore con Material 3 Expressive” per mostrare le novità di design in arrivo in Android. Tali novità, però, potrebbero essere anticipate in occasione dell’evento dedicato ad Android in programma la prossima settimana. Ci basterà attendere qualche giorno o, al massimo, qualche settimana per scoprire le intenzioni di Google.