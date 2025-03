Fonte foto: Shutterstock

Continua il lavoro di sviluppo in vista del rilascio di Android 16, nuovo major update del sistema operativo di Google. In queste settimane, infatti, è in corso la fase di test ed è appena stata rilasciata la terza beta della nuova versione di Android, un aggiornamento importante che introduce una serie di nuove funzioni destinate ad arrivare su tutti gli smartphone che riceveranno il major update.

Android 16: le novità dell’ultima beta

Tra le novità su cui Google è al lavoro per Android 16 c’è la possibilità di personalizzazione della forma delle icone delle app. Questa funzione è stata introdotta con la nuova beta ma non rappresenta una novità assoluta in quanto una funzionalità analoga era già presente nel sistema operativo ma era stata rimossa con l’arrivo di Android 12. Google sembra pronta a tornare sui suoi passi, riproponendo quest’opzione per gli utenti Pixel che utilizzano il Pixel Launcher, includendo sei diverse forme per le icone delle app.

Ci sono novità in arrivo anche per il pannello delle notifiche, con un restyling rispetto alla versione attuale e l’introduzione di una barra separata per la funzione Elimina tutto oltre che la possibilità di utilizzare nuove gesture per navigare tra le notifiche e le impostazioni rapide. Android 16 Beta 3 introduce anche alcune novità per gli sviluppatori che, potenzialmente, potrebbero rappresentare un cambiamento importante per tutti gli utenti Android e non solo per chi ha uno smartphone Pixel.

Google sta lavorando a nuove API per le notifiche, con l’obiettivo di migliorare quest’aspetto chiave del sistema operativo, oltre che a nuove funzioni per migliorare il supporto nativo all’audio Bluetooth LE, con l’obiettivo, probabilmente, di ottenere una migliore integrazione con il sistema operativo per gli apparecchi acustici.

Android 16: quando arriva

I lavori di sviluppo di Android 16 continuano. La terza beta rappresenta un ulteriore passo in avanti di un programma che, inevitabilmente, diventerà sempre più intenso nel corso del secondo trimestre dell’anno. In occasione di Google I/O, previsto per maggio, Google potrebbe svelare tutte le novità che entreranno a far parte della prossima versione stabile di Android.

Per quanto riguarda il rilascio, invece, bisognerà attendere. I primi smartphone a ricevere Android 16 dovrebbero essere i Pixel e l’aggiornamento non dovrebbe arrivare prima del terzo trimestre dell’anno, in contemporanea al lancio commerciale dei nuovi Pixel 10, la prossima generazione di smartphone dell’azienda.

Successivamente, anche i vari OEM partner di Google inizieranno ad aggiornare i propri smartphone con l’arrivo della nuova versione del sistema operativo. Maggiori dettagli in merito ad Android 16 arriveranno, senza dubbio, nel corso delle prossime settimane.