Il trucchetto per chi ama YouTube

Anche se TikTok è in forte ascesa con i suoi video brevi, YouTube è ancora una delle app più usate al mondo. Non solo per guardare video divertenti o interessanti, ma anche per "cercare cose". Specialmente i più giovani, infatti, cercano sempre di meno le informazioni su Google e sempre di più sulle piattaforme di condivisione dei video, proprio come YouTube e TikTok. A loro è dedicato il nuovo Widget di Youtube, che rende la ricerca dei video molto più veloce.

Come funziona il nuovo widget YouTube

Come tutti i widget, anche il nuovo widget di YouTube non è altro che una mini app che riporta, sulla home del cellulare, alcune delle funzioni dell’app principale. In questo modo non è più necessario aprire l’app e spostarsi all’interno dell’interfaccia, fino a trovare la funzione che ci serve: basterà un solo tap per arrivare dritti al dunque.

Nel caso del nuovo widget di YouTube, ad esempio, sono visualizzate le 5 funzioni più utili: la barra della ricerca dei video e le icone per l’accesso diretto alla home dell’app, agli Shorts, alle proprie iscrizioni e alla propria raccolta di video.

Come si attiva il widget di YouTube

Attivare il nuovo widget di YouTube è semplicissimo: basta trovare una zona libera dello schermo dello smartphone e fare un tap prolungato. Nella parte bassa dello schermo compariranno le icone di diverse funzioni, come gli sfondi, il layout e, appunto, i widget.

Entrati nella sezione widget, poi, è necessario cercare quelli di YouTube: sono posizionati in ordine alfabetico (in base al nome dell’app), quindi quelli di YouTube saranno in fondo.

Quello che stiamo cercando è "Azioni rapide 4×2": facciamo un tap lungo sulla sua icona e "scarichiamolo" sulla home del telefono. In base alla dimensione dello schermo il widget potrebbe mostrare 3 o 4 icone nella sua seconda fila, ma dopo averlo posizionato sullo schermo potremo fare di nuovo tap lungo e spostarlo o ridimensionarlo: allargandolo spunterà la quarta icona, quella mancante (di solito è l’icona Home).

Come rimuovere il widget di YouTube

Rimuovere il widget di YouTube è ancora più semplice di attivarlo: basta tenere di nuovo premuto il widget e poi fare tap su "Rimuovi". Il widget scomparirà dallo schermo e, se era il solo elemento presente sulla schermata, verrà rimossa anche la pagina della home che lo ospitava.