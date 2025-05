Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

C’è una nuova funzione in arrivo su YouTube: l’integrazione di Google Lens negli Shorts, utile per aiutare gli utenti ad analizzare i contenuti in riproduzione

Fonte foto: Maor_Winetrob / Shutterstock

YouTube ha annunciato una nuova funzione sviluppata per trasformare radicalmente l’esperienza di fruizione dei video Shorts. La piattaforma, infatti, sta introducendo Google Lens anche nei contenuti brevi, in modo che gli utenti possano riconoscere oggetti, animali, piante, luoghi o monumenti che compaiono nei video semplicemente facendo tap sullo schermo.

Una funzione molto interessante, nata per fondere l’intrattenimento con l’informazione, offrendo alle persone un’innovativa modalità di esplorazione visuale.

Come funziona Lens su YouTube Shorts

L’utilizzo di Lens durante gli Shorts sarà davvero intuitivo e gli utenti non dovranno fare altro che mettere in pausa il video, fare tap sull’icona Google Lens posta nel menu superiore e selezionare l’elemento da analizzare.

Fatto questo, sarà possibile visualizzare risultati di ricerca pertinenti, sovrapposti direttamente al video in modo da garantire alle persone un’esperienza fluida, che permetterà lor odi ottenere informazioni su ciò che stanno vedendo senza uscire dal video, in modo da riprendere immediatamente la visione del contenuto.

Un’opzione da non sottovalutare che permetterà a chiunque di accedere a informazioni e curiosità sui contenuti in riproduzione in modo facile e veloce e, soprattutto, senza dover uscire dalla piattaforma. La novità perfetta per la cultura e il turismo, ad esempio, con la possibilità di saperne di più su un dato luogo in pochi e semplici tap.

Utile anche per la didattica, con insegnanti e studenti che potranno approfondire visivamente contenuti educativi.

Importante ricordare che, almeno per ora, YouTube non mostrerà annunci pubblicitari tra i risultati Lens e che tutti i video contenenti link affiliazione per acquisti non saranno compatibili con la funzione

Oltretutto, non verrà utilizzata tecnologia di riconoscimento facciale biometrico, anche se alcune figure pubbliche potrebbero essere facilmente riconoscibili.

Disponibilità e sviluppi futuri

Da una parte l’arrivo di Lens su YouTube Shorts fa parte della strategia di Google per rendere l’intelligenza artificiale ancora più centrale per l’esperienza digitale.

Inizialmente, la nuova funzione sarà limitata ai dispositivi mobili Android e iOS e accessibile solo su una selezione di contenuti Shorts, non si esclude, però, che in futuro l’opzione possa arrivare anche su tutti gli Shorts pubblici, sui video di lunga durata e sulle varie piattaforme che ospitano già l’app di YouTube, come le smart TV, ad esempio,

Importante ricordare che l’integrazione di Lens sarà disponibile in versione beta nelle prossime settimane esclusivamente sugli smartphone. Naturalmente ci sarà da attendere qualche tempo prima di un rilascio globale con l’azienda che prima di fare il prossimo passo, si dedicherà certamente alla raccolta di feedback per migliorare e rendere ancora più accessibile questa funzione.