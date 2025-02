Fire TV Omni QLED, un'offerta pazzesca che non bisogna lasciarsi sfuggire

Fonte foto: Amazon

La Fire TV Omni QLED è una delle smart TV più recenti del catalogo di Amazon, un prodotto che unisce una buona qualità d’immagine, funzioni avanzate e la perfetta integrazione con tutto l’ecosistema del colosso dell’e-commerce.

Fanno la differenza su questo modello le nuove funzioni di Alexa che permettono all’utente di controllare facilmente la TV e i dispositivi per la smart home utilizzando semplicemente la voce, rendendo ancora più intuitivo l’utilizzo di questo dispositivo. Da non sottovalutare nemmeno i Widget che trasformano questo device in un vero e proprio smart assistant domestico.

Grazie alle offerte Amazon questo televisore può essere acquistato con uno sconto esagerato che porta il prezzo finale sotto i 250 euro. Un’occasione irripetibile che non bisogna assolutamente lasciarsi scappare.

Fire TV Omni QLED: scheda tecnica

La Fire TV Omni QLED ha un pannello QLED che misura 43 pollici, ha una risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel) e refresh rate a 60 Hz. Non manca la piena compatibilità con i formati HDR10+, HDR10+ Adaptive, Dolby Vision IQ e HLG (Hybrid Log Gamma).

Tra le novità di questo modello c’è la funzione Adaptive Brightness, un sistema che sfrutta il sensore di luce ambientale in dotazione per modificare dinamicamente i livelli di luminosità dei contenuti in riproduzione, adattandosi condizioni di illuminazione dell’ambiente in cui è posizionato il televisore.

Il sistema operativo è Fire OS che garantisce l’accesso all’ormai ben noto negozio digitale proprietario dove sono disponibili decine di applicazione, come quelle per le varie piattaforme di streaming tra cui Netflix, Disney+, DAZN, Apple TV+, YouTube e Paramount+. Trattandosi di un prodotto sviluppato da Amazon, Pime Video è già incluso. Presenti anche il decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat.

Tra le altre caratteristiche di questo apparecchio c’è la piena compatibilità con Alexa, che consentono all’utente di gestire il televisore tramite comandi vocali e di controllare tutti i dispositivi per la Smart Home connessi alla rete. Tramite Alexa è possibile anche accedere a Home Cinema, una funzione utile per connettere gli altoparlanti Echo al televisore e migliorare la resa sonora dei contenuti in riproduzione oppure creare un sistema audio multiroom.

Su questo modello ci sono anche i Widget Alexa che trasformano il televisore in un vero e proprio assistente smart, fornendo informazioni utili come meteo, notizie, promemoria e molto altro. Molto interessante anche la modalità ambiente che permette di accedere a una serie di sfondi dinamici e opere d’arte inedite, che si adattano all’ambiente circostante e variano in base a diversi parametri come la temperatura, l’ora del giorno, le condizioni atmosferiche e molto altro.

Infine, per quanto riguarda le connessioni ci sono quattro porte HDMI (una con eARC), due USB 2.0, una porta Ethernet, l’uscita ottica e il l’ingresso per il jack da 3,5 mm. Le connessioni wireless, invece, comprendono WiFi e Bluetooth.

Fire TV Omni QLED: l’offerta su Amazon

Per portare a casa la Fire TV Omni QLED da 43 pollici bisogna spendere 599,99 euro ma, approfittando delle ottime offerte su Amazon, ancora per qualche ora il prezzo scende a 249,99 euro (-58%, -300 euro) uno sconto davvero da non sottovalutare che permette di acquistare un buon televisore senza spendere cifre esorbitanti.

