WhatsApp, nella versione beta arrivano le funzioni di Meta AI

Gli sviluppatori di WhatsApp sono sempre all'opera per portare nuove funzioni agli oltre 2 miliardi di utenti della piattaforma di messaggistica

WhatsApp è in continua evoluzione, con nuove funzionalità che appaiono regolarmente nelle versioni beta dell’app. Queste versioni di prova spesso offrono uno sguardo sulle future implementazioni che potrebbero raggiungere l’app ufficiale.

Il blog WABetaInfo ha individuato due novità interessanti in altrettante versioni beta, entrambe legate all’integrazione dell’intelligenza artificiale di Meta. Queste aggiunte promettono di arricchire l’esperienza utente, aprendo nuove possibilità di personalizzazione e interazione.

WhatsApp: novità AI in arrivo

Le ultime versioni beta di WhatsApp per Android mostrano un’integrazione più profonda con Meta AI, introducendo strumenti che sfruttano l’intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza utente.

La versione 2.25.6.10 beta introduce una funzionalità per generare automaticamente icone per i gruppi. Gli utenti possono descrivere l’immagine desiderata e l’AI di Meta creerà un’icona personalizzata basata su tale descrizione. Questa opzione è pensata per semplificare la personalizzazione delle chat di gruppo, offrendo un’alternativa rapida e semplice alla ricerca manuale di immagini.

La funzione è accessibile tramite le impostazioni del gruppo, dove si trova una nuova opzione dedicata alla generazione di icone tramite AI.

La versione 2.25.6.14 beta introduce un widget che consente di accedere rapidamente al chatbot di Meta AI direttamente dalla schermata iniziale del dispositivo.

Questo widget offre tre scorciatoie: una per aprire la chat con Meta AI, una per condividere rapidamente una foto con l’AI e una per interagire tramite comandi vocali. Il widget è ridimensionabile, permettendo agli utenti di personalizzarne le dimensioni in base alle proprie preferenze.

Questa novità mira a rendere più semplice e immediato l’utilizzo delle funzionalità di Meta AI, eliminando la necessità di aprire l’app e navigare fino alla chat dedicata.

Quando arrivano le nuove funzioni AI su WhatsApp

Al momento, entrambe le funzionalità sono disponibili solo per un numero limitato di beta tester che hanno installato le versioni più recenti di WhatsApp Beta per Android. Non è ancora chiaro quando queste novità saranno rilasciate al pubblico generale.

Tuttavia, il fatto che WhatsApp stia testando queste funzioni con un numero crescente di utenti suggerisce che il rilascio ufficiale potrebbe avvenire nelle prossime settimane.

Ricordiamo, però, che Meta AI non è ancora disponibile in Europa (e, quindi, nemmeno in Italia) a causa delle restrizioni derivanti dai regolamenti europei DSA e DMA.