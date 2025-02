Animals, il nuovo thriller Netflix di e con Ben Affleck

Ci sarà Ben Affleck davanti e dietro la cinepresa di Animals, nuovo film thriller in arrivo prossimamente su Netflix. Il progetto è rimasto per qualche tempo in stand-by, con una sceneggiatura incompleta, ma adesso i motori sembrano essersi definitivamente riavviati: le riprese inizieranno infatti tra pochi mesi. Non ci sono ancora molte informazioni su questa novità, ma Netflix ha già fatto sapere che il film sarà un “kidnapping thriller”, dunque al centro della trama ci sarà il rapimento di un bambino.

Ben Affleck – attore, regista, sceneggiatore e produttore statunitense, noto tra le altre cose per Argo, Pearl Harbor e i film di Batman – doveva essere inizialmente solo il regista di Animals, mentre nel ruolo del protagonista era già stato annunciato Matt Damon. I due sono amici di lunga data, oltre che colleghi e collaboratori. I piani sono però cambiati nel corso dei mesi.

Longtime friends and collaborators Ben Affleck and Matt Damon are teaming up once again!

Affleck will direct Damon in the kidnapping thriller, Animals, for Netflix. pic.twitter.com/Nn16GPCZmf

