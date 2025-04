Nemesi, la nuova serie Netflix con Pierfrancesco Favino

Fonte foto: Netflix

Destino e segreti si intrecciano in Nemesi, nuova serie tv italiana di Netflix in sei episodi di cui sono da poco iniziate le riprese a Roma. La serie tv thriller include un cast d’eccezione, ovvero Pierfrancesco Favino, Barbara Ronchi ed Elodie. Diretto da Piero Messina, già regista della serie tv Suburra, Nemesi inizia con un omicidio che sconvolge l’alta società milanese e la cui risoluzione, tra misteri e sospetti, si rivelerà più contorta del previsto.

La trama: di cosa parla Nemesi

Il protagonista di Nemesi è Tommaso Gherardi, erede di una ricca famiglia di imprenditori milanesi. Quando sua moglie Gloria viene uccisa, l’omicidio sconvolge la Milano Bene. Ancora più sconvolgente è il fatto che apparentemente tutti gli indizi di colpevolezza puntano proprio verso Tommaso.

A ribaltare la situazione è l’avvocata Diana Potenza. Determinata e competente, quando accetta la difesa di Gherardi la donna si ritrova coinvolta in un’indagine che la porterà a mettere in discussione ogni certezza.

Solo scavando oltre le apparenze i protagonisti si renderanno conto che la verità è molto più complessa di quello che potrebbe sembrare e scopriranno quali sono le conseguenze per chi osa sfidare il destino.

Il cast di Nemesi

Tommaso Gherardi è interpretato da Pierfrancesco Favino, attore visto recentemente nei film Maria e Napoli-New York e nella serie tv Call My Agent Italia.

Elodie veste i panni di Gloria, moglie del protagonista. Nota soprattutto come cantante, ma questa non è la sua prima esperienza sullo schermo: dopo l’esordio nel 2022 con Ti mangio il cuore, ruolo per il quale ha ricevuto il Ciak d’oro come rivelazione dell’anno, l’attrice ha fatto parte anche del cast del film Gioco pericoloso di Lucio Pellegrini.

Barbara Ronchi è l’avvocata Diana Potenza. Nota soprattutto per Rapito di Marco Bellocchio, Ronchi recentemente ha recitato anche in Il treno dei bambini e Imma Tataranni – Sostituto procuratore.

A parte questi interpreti già citati, comunque, non sono stati ancora annunciati ufficialmente altri membri del cast di Nemesi.

La serie è scritta da Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo, ed è prodotta da Indigo Film con il supporto del Creative Europe Programma Media dell’Unione Europea. Il regista Messina, oltre che a Suburra, ha già lavorato anche ai film L’attesa, nel 2015, e Another End, uscito nel 2024.

Quando esce Nemesi su Netflix

La data di uscita di Nemesi su Netflix non è ancora stata annunciata. Considerando il fatto che le riprese sono appena cominciate, però, probabilmente il debutto avverrà nel 2026 o nella prima parte del 2027.

Nemesi sarà una delle novità italiane che arricchirà il catalogo di Netflix. Sono attesi sulla piattaforma anche la commedia MAschi veri, con Maurizio Lastrico; Il Mostro, miniserie crime drama di Stefano Sollima sul mostro di Firenze; e Motorvalley, ambientata nel mondo delle due ruote e con nel cast Luca Argentero, Giulia Michelini e Caterina Forza.