Le novità da guardare su Apple TV+ nelle prossime sere d'estate

Luglio 2024 è stato un mese ricco di uscite interessanti su Apple Tv+. Tra le novità che si sono aggiunte al catalogo recentemente ci sono infatti la serie tv Sunny con Rashida Jones, il dramma-thriller Lady in the Lake con Natalie Portman e la serie tv (ispirata a una storia vera) Women in Blue, nota anche come Las Azules.

Le prossime settimane d’estate saranno un buon momento per recuperare in tutta tranquillità una di queste ultime uscite, oltre che per godersi le novità in uscita ad agosto 2024.

Pachinko – La moglie coreana

Per chi ama le storie epiche, profonde e in qualche modo romantiche, ma anche i drammi famigliari che si sviluppano sullo sfondo di vicende storiche rilevanti, Pachinko – La moglie coreana è la serie tv giusta.

La trama inizia infatti con un amore proibito e prosegue raccontando un’epopea famigliare lunga un secolo che si sviluppa tra Corea, Giappone e America, con un focus particolare sulle discriminazioni di cui i coreani sono stati vittima in Giappone.

La seconda stagione (di cui qui sotto si può vedere il trailer ufficiale) esce il 23 agosto 2024 su Apple TV+, ma la prima è già disponibile sulla piattaforma di streaming.

The Instigators

C’è una certa attesa invece per il film The Instigators, una commedia d’azione in cui i riluttanti Rory (interpretato da Matt Damon) e Cobby (Casey Affleck) ricevono l’incarico di compiere una rapina ai danni di un politico disonesto.

Quando il colpo non va a segno, i due complici si ritrovano nel mirino di diversi criminali e si danno caoticamente alla macchia, coinvolgendo tra l’altro nell’impresa anche la terapeuta di Rory.

Il film esce il 9 agosto e nel cast ci sono anche Michael Stuhlbarg, Paul Walter Hauser, Ving Rhames, Alfred Molina, Toby Jones, Jack Harlow e Ron Perlman.

Questo il trailer del film The Instigators:

Yo Gabba GabbaLand!

Il 9 agosto arriva anche Yo Gabba GabbaLand!, serie tv per bambini che invita i piccoli spettatori e le loro famiglie a ballare, cantare, giocare e imparare insieme a una serie di buffi personaggi, come Muno, Foofa, Plex, Brobee e Toodee.

La serie, ispirata al fenomeno culturale Yo Gabba Gabba!, ha un approccio ludico ed è pensata per la prima infanzia e per imparare ad affrontare le sfide dell’età prescolare insieme ai genitori.

Bad Monkey

Il 14 agosto, invece, esce su Apple TV+ Bad Monkey, serie tv che ha come protagonista Andrew Yancy (interpretato da Vince Vaughn, nella foto), un agente del Miami Police Department che è finito a lavorare come ispettore sanitario alle Keys.

Quando un braccio umano viene ritrovato in mare da alcuni turisti, Andrew intravede la possibilità di dimostrare che si tratta di un omicidio, risolvere il caso e tornare trionfalmente al suo precedente incarico.

A seguire il trailer della serie tv: