Matt Damon e Ben Affleck insieme in un nuovo thriller Netflix

Sono Matt Damon e Ben Affleck i protagonisti del nuovo crime thriller RIP, in arrivo quest’anno su Netflix. I due attori, che si conoscono fin dai tempi della scuola elementare, portano la loro amicizia anche sullo schermo in questo nuovo film scritto e diretto da Joe Carnahan e prodotto da Artists Equity, studio che è stato fondato nel 2022 dagli stessi Damon e Affleck. «Non ho mai avuto un’esperienza così facile con un film come con RIP», ha detto a Netflix il regista Carnahan. «[Ben e Matt] si sono presi cura di me in modo eccezionale e hanno sostenuto le mie decisioni in ogni fase del percorso».

Di cosa parla RIP, il film con Matt Damon e Ben Affleck

Non è la prima volta che Damon e Affleck lavorano insieme sul set: è accaduto ad esempio nei film Will Hunting – Genio Ribelle e Dogma, che è uscito nel 1999. Più recentemente i due hanno fatto parte insieme dei film The Last Duel e Air, usciti rispettivamente nel 2021 e nel 2023.

I due attori premi Oscar si riuniscono ora in RIP, un crime thriller in cui i membri di una squadra di poliziotti di Miami, dopo aver scoperto un nascondiglio abbandonato con milioni di dollari in contanti, iniziano a dubitare uno dell’altro. Mentre alcuni personaggi esterni vengono a conoscenza dell’entità della scoperta, diventa sempre più difficile capire di chi fidarsi.

Cosa vuol dire RIP nel gergo poliziesco

Sapere cosa significa esattamente il titolo RIP è di aiuto. E no, Rest in Peace (Risposa in pace) non c’entra niente questa volta. La parola è infatti un gergo usato dalla polizia di Miami che vuol dire qualcosa come "prendere la roba del cattivo". «In caso di sequestro di denaro, droga o armi, la confisca stessa è nota come "Rip"», ha spiegato a Netflix Carnahan.

«RIP è il frutto di un’esperienza profondamente personale vissuta da un mio amico, sia come padre che come capo della sezione narcotici tattici del dipartimento di polizia di Miami Dade», ha aggiunto il regista e sceneggiatore. «È ispirato in parte dalla sua vita e poi dal mio amore duraturo per quei classici thriller polizieschi degli anni ’70 che valorizzavano davvero il personaggio e le relazioni interpersonali e diventavano pietre miliari di quell’epoca: film come Serpico e Prince Of The City e, più recentemente, Heat di Michael Mann».

Il cast del film Netflix RIP

Oltre ai già citati Matt Damon e Ben Affleck, il cast del film RIP include Steven Yeun (già in Beef e The Walking Dead), Teyana Taylor (The Book of Clarence), Catalina Sandino Moreno (Silent Night), Sasha Calle (The Flash, The Young and the Restless) e Néstor Carbonell (Shōgun, The Morning Show).

Tra gli interpreti ci sono anche Lina Esco (già in S.W.A.T), Scott Adkins (John Wick 4, Day Shift) e Kyle Chandler (Back in Action, Friday Night Lights).

Siete pronti a vedere Matt Damon e Ben Affleck di nuovo insieme?!

La coppia di premi Oscar si riunisce per RIP, un nuovo thriller scritto e diretto da Joe Carnahan. #NextOnNetflix pic.twitter.com/Fc8hEARdZo — Netflix Italia (@NetflixIT) January 31, 2025

Quando esce il film RIP su Netflix

Il crime thriller RIP arriva su Netflix nell’autunno 2025. La data esatta non è ancora nota.