Carry-On, su Netflix il film thriller per Natale

Fonte foto: Netflix

Dimenticate le commedie romantiche ambientate nelle baite scaldate dal tepore del camino mentre fuori nevica, oppure nelle città opportunamente illuminate e addobbate per le feste. Quest’anno si cambia genere: su Netflix è in arrivo un nuovo thriller natalizio. Carry-On, questo il titolo del film, è diretto da Jaume Collet-Serra, è interpretato da Taron Egerton, Sofia Carson, Danielle Deadwyler e Jason Bateman ed è ambientato in un aeroporto proprio la vigilia di Natale.

Carry-On, trama e trailer italiano

Scritto da T.J. Fixman e Michael Green (Blade Runner 2049), Carry-On ha come protagonista un agente di sicurezza aeroportuale di nome Ethan (Taron Egerton), addetto alla scansione dei bagagli prima dell’imbarco, che viene ricattato da un misterioso viaggiatore (Jason Bateman) che vuole far passare senza problemi una valigia decisamente sospetta.

Inizialmente il protagonista fa la conoscenza di questo misterioso antagonista tramite un auricolare, quindi sentendone solo la voce: se non farà ciò che dice, l’uomo minaccia di fare del male alla fidanzata incinta di Ethan.

«Quando Jaume [il regista, ndr] mi ha contattato per la prima volta per il ruolo, gli ho detto che non volevo fare qualcosa che sembrasse l’archetipo dell’eroe d’azione», ha detto a Netflix Egerton.«Fortunatamente nessuno di noi pensava che questo fosse ciò che era emozionante o interessante in Ethan. Ciò a cui facevamo attenzione era assicurarci di farlo sentire il più normale e riconoscibile possibile… qualunque sia la normalità nella situazione straordinaria in cui si trova».

Qualcuno ha chiesto un thriller natalizio? 🔪🎅🏼

Carry-On, interpretato da Taron Egerton, Sofia Carson, Danielle Deadwyler e Jason Bateman, arriverà il 13 dicembre. pic.twitter.com/ogM9Lw7Ptd — Netflix Italia (@NetflixIT) November 12, 2024

Carry-On, il thriller ambientato in aeroporto

«Volevamo tutti che sembrasse incredibilmente realistico, come se gli eventi di questo film potessero accadere a chiunque di noi in un dato giorno in qualsiasi aeroporto, e Jason e Taron hanno fornito performance brillanti che hanno contribuito […] a far sembrare reale» il film, ha raccontato il regista a Netflix. «Penso che abbiano apprezzato molto anche il gioco del gatto e del topo tra i loro due personaggi e si sono davvero divertiti a realizzare quei momenti».

Jaume Collet-Serra non è nuovo a thriller d’azione ambientati in spazi ristretti: il regista ha infatti già messo la firma su Non-Stop e The Commuter, ambientati rispettivamente in un aereo e un treno.

«Gli ambienti contenuti ci costringono a conoscere i personaggi del film molto rapidamente e personalmente: siamo immediatamente nel vivo della storia con loro, il che crea un vero investimento in ciò che accade sullo schermo», ha aggiunto Collet-Serra. «Per un regista, è anche una sfida visiva molto entusiasmante trovare modi creativi per riprendere ogni centimetro di un piccolo spazio e cercare di farlo sembrare diverso e trovare nuovi dettagli del mondo in ogni scena».

Il cast di Carry-On

Oltre ai già citati Taron Egerton e Jason Bateman, Sofia Carson interpreta la fidanzata del protagonista. Nel cast di Carry-On ci sono inoltre Danielle Deadwyler, Sinqua Walls, Logan Marshall-Green (già in Lou, Upgrade), Theo Rossi (Emily the Criminal, The Penguin) e Josh Brener (Old Dads, Silicon Valley).

Tra gli interpreti figurano inoltre Dean Norris (Breaking Bad, Unfrosted), Tonatiuh (Angelyne, Promised Land), Curtiss Cook (West Side Story, The Devil You Know), Joe Williamson (Ford v Ferrari, Lucy in the Sky) e Gil Perez-Abraham (The Batman, Killer Among Us).

Quando esce Carry-On su Netflix

Il film Carry-On esce su Netflix il 13 dicembre 2024.