Anker Soundcore P20i, con l'offerta Amazon costano la metà: quasi gratis

Le Anker Soundcore P20i rappresentano la scelta ideale per chi cerca auricolari true wireless semplici e affidabili e, soprattutto, con un prezzo bassissimo.

Ottime per l’utilizzo quotidiano, tra chiamate, musica e gaming (grazie all’audio in bassa latenza) questo prodotto può essere acquistato su Amazon a metà prezzo, scendendo addirittura sotto i 18 euro. Un’offerta come questa non capita tutti i giorni e non bisogna assolutamente lasciarsela scappare.

Anker Soundcore P20i: scheda tecnica

Gli Anker Soundcore P20i sono auricolari in-ear e hanno driver da 10 mm con risposta in frequenza che va dai 20 Hz ai 20 kHz.

Tra le funzioni a disposizione degli utenti, c’è quella per migliorare l’audio in chiamata, sviluppata per sfruttare i due microfoni sulle cuffiette e, grazie a un algoritmo AI, mettere in evidenza la voce del parlante, per rendere le conversazioni più chiare e comprensibili anche in contesti non particolarmente silenziosi.

Per collegare questo dispositivo allo smartphone si utilizza Bluetooth 5.3 e, una volta scaricata l’app Headphones Connect (disponibile per Android e iOS), l’utente può accedere a diverse funzioni, come l’equalizzatore con 22 preset già impostati, le impostazioni di personalizzazione dei controlli touch e l’utilissimo Find My Earbuds, che permette di ritrovare facilmente gli auricolari in caso di smarrimento.

Molto interessante anche la Game Mode per accedere all’audio in bassa latenza che garantisce un sound più reattivo, indispensabile per il gaming. Utilizzando i controlli touch personalizzabili è possibile gestire i vari contenuti in riproduzione e le chiamate utilizzando l’area sensibile al tocco sulle cuffie e senza, dunque, dover prendere lo smartphone.

Presente anche la modalità singolo auricolare che consente di indossare una sola cuffietta per volta per non isolarsi completamente dall’ambiente circostante e, naturalmente, conservare un po’ di batteria.

L’autonomia, secondo i dati condivisi da Anker, è di circa 10 ore di riproduzione che possono salire fino 30 ore utilizzando anche l’apposita custodia di ricarica. Inoltre caricando il dispositivo per soli 10 minuti si ottengono altre 2 ore di riproduzione aggiuntive.

Infine, per i soli auricolari è presente la certificazione IPX5 che ne attesta la resistenza agli spruzzi d’acqua.

Anker Soundcore P20i: l’offerta su Amazon

Per portare a casa le Anker Soundcore P20i bisogna spendere appena 34,99 euro. Tuttavia, con le offerte Amazon si può fare ancora meglio e per le prossime il prezzo delle cuffiette scende a 17,99 euro (-49%, -17 euro), un ottimo sconto che rende questo prodotto davvero alla portata di tutti.

