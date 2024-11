Anker Soundcore P20i, col Black Friday di Amazon costano pochissimo

Fonte foto: Anker

Gli auricolari Bluetooth low-cost sono prodotti molto apprezzati dagli utenti, soprattutto da quelli che hanno bisogno di un paio di cuffiette semplici da utilizzare da portare in giro senza difficoltà, garantendo robustezza e una grande autonomia.

Poco importa se devono fare a meno di tutte le funzioni più specifiche, chi acquista un dispositivo del genere ha bisogno solamente di praticità e di un sistema audio intuitivo per ascoltare i propri contenuti preferiti senza complicarsi troppo la vita.

E tra i prodotti migliori in questo segmento ci sono le Soundcore P20i il modello economico di Anker che grazie alle offerte per il Black Friday, può essere acquistato su Amazon a meno di 20 euro.

Anker Soundcore P20i: scheda tecnica

Le Anker Soundcore P20i sono cuffiette in-ear con driver da 10 mm e risposta in frequenza che va dai 20 Hz ai 20 kHz.

Parliamo di un prodotto semplice e immediato, con poche funzioni utili allo scopo ma realmente utili nell’utilizzo quotidiano, come quelle per le chiamate che sfruttano i due microfoni integrati sugli auricolari e un algoritmo basato sull’intelligenza artificiale sviluppato direttamente da Anker per captare la voce dell’utente durante le telefonate e metterla in evidenza, per conversazioni chiare anche in ambienti rumorosi.

Collegando le Anker Soundcore P20i allo smartphone tramite Bluetooth 5.3 e scaricando l’app ufficiale(disponibile per Android e iOS) è possibile accedere all’equalizzatore con 22 preset già impostati, gestire le funzioni del device come quelle per personalizzare i controlli e utilizzare l’opzione Find My Earbuds, utile per ritrovare gli auricolari in caso di smarrimento facendogli emettere un suono per localizzarli rapidamente. Sempre dall’app è possibile selezionare anche la Game Mode che attiva l’audio in bassa latenza a garanzia di un sound più fluido e reattivo anche durante i match più concitati.

Come già anticipato, non mancano i controlli touch personalizzabili che consentono all’utente di gestire i contenuti in riproduzione e le chiamate direttamente dall’area sensibile al tocco sulle cuffie e senza dover prendere lo smartphone. Inoltre, con la modalità singolo auricolare è possibile indossare una sola cuffietta per non isolarsi completamente dall’ambiente circostante e, al contempo, risparmiare batteria.

Per quanto riguarda l’autonomia, secondo le stime di Anker, questi auricolari garantiscono circa 10 ore di riproduzione che salgono a 30 ore utilizzando anche l’apposita custodia di ricarica. Inoltre con una ricarica di 10 minuti si ottengono 2 ore di riproduzione aggiuntive.

Infine i soli auricolari sono certificati IPX5 e sono dunque resistenti agli spruzzi d’acqua.

Anker Soundcore P20i: l’offerta su Amazon

Le Anker Soundcore P20i hanno un prezzo di listino di 34,99 euro. Tuttavia, grazie alle offerte del Black Fridat su Amazon, per le prossime si scende a 19,99 euro (-43%, -15 euro), uno sconto davvero molto interessante che rende molto più semplice portare a casa queste cuffiette.

