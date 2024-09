Nuove cuffie Soundcore Space One Pro: scheda tecnica e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Soundcore presenta le nuove Space One Pro, cuffie over-ear di fascia alta con design pieghevole e un sistema per la cancellazione del rumore a quattro stadi

Soundcore ha presentato ufficialmente le nuove cuffie over-ear Space One Pro, un prodotto di fascia alta già disponibile anche per il mercato italiano.

La prima caratteristica interessante di questo prodotto è la struttura chiamata FlexiCurve che permette all’utente di piegare il dispositivo riducendone notevolmente le dimensioni. Oltre a questo non mancano altre funzionalità tipiche dei prodotti in questo segmento di prezzo come un efficiente sistema di cancellazione del rumore a quattro stadi e la modalità di personalizzazione dell’audio tramite test dell’udito.

Soundcore Space One Pro: scheda tecnica

Le Soundcore Space One Pro sono cuffie over-ear pieghevoli con driver da 40 mm in PEEK (polietere etere chetone) e diaframmi in poliuretano. Hanno una risposta in frequenza che va dai 20 Hz fino ai 20 kHz.

Il dispositivo è certificato Hi-Res Audio (anche Wireless) ed è compatibile con LDAC e Dolby Audio.

Molto interessante il sistema di cancellazione del rumore a quattro stadi con queste cuffie che sono in grado di rilevare i rumori in tempo reale, grazie ai sei microfoni in dotazione (di cui quattro feedforward) e a un filtro specifico che rileva anche i disturbi più intensi.

Una volta analizzato l’ambiente circostante, grazie all’algoritmo ANC 3.0 adattivo, il device elimina i rumori in tempo reale adattandosi in automatico al tipo di disturbo rilevato.

Questo è possibile anche a un particolare design del padiglione che migliora l’assorbimento dei rumori e ai driver ad alta sensibilità migliorano le capacità di elaborazione dei disturbi ambientali.

Presente anche la funzione smart chat, con le Soundcore Space One Pro che capiscono quando l’utente inizia una conversazione, abbassando in automatico il volume della musica e lasciando passare sia i suoni ambientali che la voce dell’interlocutore.

Per gestire le varie funzionalità si possono collegare le cuffie allo smartphone tramite Bluetooth 5.3 (con Google Fast Pair) e utilizzare l’app Soundcore che, tra le altre cose consente anche di accedere a HearID 2.0 che tramite un test dell’udito permette di personalizzare l’audio scegliendo tra i vari equalizzatori preimpostati o quelli personalizzabili.

Sul fronte dell’autonomia con la cancellazione del rumore attivata queste cuffie garantiscono fino a 40 ore di riproduzione musicale, che sale a 60 ore senza ANC. Inoltre con solo 5 minuti di ricarica è possibile ottenere altre 8 ore di autonomia.

Soundcore Space One Pro: prezzo e disponibilità

Le Soundcore Space One Pro sono già disponibili sul sito ufficiale del produttore e su Amazon in due colorazioni: Jet Black e Cream White al prezzo suggerito di 199 euro. Per chi acquista sul sito, fino a esaurimento scorte, c’è in omaggio l’apposita custodia per trasportare le cuffie che ha un prezzo di 34,99 euro.

