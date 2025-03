I migliori regali tech per la Festa del papà

Fonte foto: taniascamera/Shutterstock

La Festa del papà è vicina e come ogni anno Amazon è al fianco di chi non ha ancora pensato al regalo da comprare. Sul celebre e-commerce, infatti, è disponibile una vastissima selezione di prodotti tech pensati per tutte le tasche e, soprattutto, con spedizione rapida con consegna entro mercoledì 19 marzo.

Dagli auricolari agli smartphone, passando per smart TV, smartwatch e speaker Bluetooth, i prodotti a disposizione sono davvero tanti e tutti disponibili a prezzi irripetibili.

Anker Soundcore P20i: scheda tecnica e prezzo

Gli Anker Soundcore P20i sono auricolari in-ear con molte funzioni interessanti come, ad esempio, quella per migliorare l’audio in chiamata, che grazie ai due microfoni sulle cuffiette e agli algoritmi AI proprietari, consente di mettere in evidenza la voce del parlante, migliorando la qualità delle conversazioni anche in ambienti non particolarmente silenziosi.

Collegandoli allo smartphone tramite Bluetooth 5.3 e scaricando l’app Headphones Connect è possibile accedere all’equalizzatore, alle impostazioni di personalizzazione dei controlli touch, alla Game Mode e a Find My Earbuds, utile ritrovare gli auricolari in caso di smarrimento.

L’autonomia stimata da Anker è di circa 10 ore di riproduzione per i soli auricolari che salgono a 30 ore utilizzando anche l’apposita custodia di ricarica. Inoltre, con una ricarica di 10 minuti si ottengono altre 2 ore di riproduzione aggiuntive.

Infine, i soli auricolari hanno la certificazione IPX5 che ne attesta la resistenza agli spruzzi d’acqua. Per le prossime ore il prezzo delle Anker Soundcore P20i scende a 19,99 euro (-43%, -15 euro).

Anker Soundcore P20i – Auricolari in-ear– Game mode e Controlli touch personalizzabili

JBL Flip 6: scheda tecnica e prezzo

Il JBL Flip 6 è uno speaker Bluetooth portatile dalle dimensioni ridotte (‎17,8 x 7,2 x 6,8 cm) e con una potenza complessiva di 30 W.

Molto interessante la funzione PartyBoost che permette di sincronizzare più speaker insieme tramite l’app ufficiale per una maggiore potenza utile per ascoltare musica in ambienti di dimensioni maggiori.

Per sincronizzare il device con una sorgente esterna si usa il Bluetooth 5.1 con tecnologia Multipoint. A bordo c’è anche una porta USB-C da utilizzare anche per ricaricare altri dispositivi.

Per quanto riguarda l’autonomia batteria questo device garantisce circa 12 ore di riproduzione. Presente la certificazione IP67, che attesta la resistenza di questo speaker alla polvere e all’acqua.

Grazie alle offerte Amazon il prezzo di questo device scende a 99,99 euro (-33%, -50.09 euro).

JBL Flip 6 – Speaker Bluetooth 30 W – Resistente all’acqua e alla polvere

Amazfit Bip 5: scheda tecnica e prezzo

Amazfit Bip 5 è uno smartwatch con sistema operativo è Zepp OS 2.0 che permette di accedere accedere a diverse funzioni come il monitoraggio della frequenza cardiaca, dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), il controllo dei livelli di stress e quello della qualità del sonno.

Le funzioni per il fitness includono ben 124 attività sportive con il device che è pienamente compatibile con le applicazioni più popolari per il fitness come Strava, Adidas Running e Komoot.

Il dispositivo consente anche di controllare le notifiche dello smartphone, gestire la musica in riproduzione e, grazie all’altoparlante e al microfono integrati, utilizzare i comandi vocali di Alexa e rispondere e chiamare direttamente dall’orologio e senza il bisogno di utilizzare il telefono.

L’autonomia è di circa 10 giorni con un utilizzo moderato dello smartwatch, 5 giorni di utilizzo intenso e 26 giorni in modalità risparmio batteria. Presente anche la certificazione IP68, che attesta la resistenza di questo dispositivo alla polvere e ai liquidi, anche in caso di brevi immersioni.

Amazfit Bip 5 può essere acquistato a 55,99 euro (-38%, -33.91 euro).

Amazfit Bip 5 – Smartwatch con sistema operativo Zepp OS 2.0 – Monitoraggio dell’attività sportiva

Smart TV TCL 43T7B: scheda tecnica e prezzo

La smart TV TCL 43T7B ha un pannello QLED da 43 pollici, con risoluzione 4K e frequenza di aggiornamento a 60 Hz.

Si tratta di una Google TV e consente agli utenti di accedere allo store digitale del colosso di Mountain View dove scaricare decine di app, tra cui quelle per principali piattaforme di streaming, come Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube, NOW, Paramount+, RaiPlay e Mediaset Extra. Presente anche Chromecast, che l’utente può utilizzare per trasmettere i propri contenuti da smartphone, tablet o PC direttamente alla smart TV, senza il bisogno di cavi aggiuntivi. Non mancano il decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat.

Infine c’è la Game Master 3.0 dedicata alle funzioni per il gaming, come: l’Auto Low Latency Mode utile per abbassare l’input lag quando il televisore viene collegato a una console e la Game Bar da usare per regolare le varie impostazioni del televisore per garantire la miglior esperienza di gioco possibile.

Il prezzo della TCL 43T7B è di 299 euro (-40%, -200 euro).

Smart TV TCL 43T7B – Schermo QLED da 43 pollici – Google TV

Samsung Galaxy A16 5G: scheda tecnica e prezzo

Il Samsung Galaxy A16 5G ha un display AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione FHD+ e refresh rate a 90 Hz.

Il processore è Samsung Exynos 1330 a cui si affiancano 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP, un ultra-grandangolare da 5 MP e un sensore per gli scatti macro da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 13 MP.

Per quanto riguarda le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.3, il chip per l’NFC, l’USB-C e le diverse soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica cablata da 25W. Il sistema operativo, naturalmente, è Android 15 con interfaccia utente One UI 7.0 Presente infine la certificazione IP54 che attesta la resistenza del dispositivo a polvere e agli schizzi d’acqua.

Il Samsung Galaxy A16 5G può essere acquistato a 128 euro (-39%, -81,9 euro)

Samsung Galaxy A16 5G – Samsung Exynos 1330 – Versione 4/128 GB