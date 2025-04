Anker Soundcore P20i, semplici, robusti e con un prezzo davvero accessibile

Fonte foto: Anker

Il settore degli auricolari Bluetooth è denso di prodotti che vanno a posizionarsi in tutte le fasce di prezzo, con caratteristiche e prestazioni pronte a soddisfare anche gli ascoltatori più esigenti.

Per chi non ha particolari necessità e cerca essenzialmente un paio di cuffiette per la vita di tutti i giorni, da usare mentre è fuori casa (per lavoro o per studio) o mentre fa attività sportiva, l’opzione migliore è rappresentata dalle Anker Soundcore P20i, un prodotto semplice, resistente e con un prezzo davvero stracciato.

Approfittando delle offerte su Amazon, il prezzo di questi auricolari scende sotto i 20 euro e per una cifra del genere, non possono esserci dubbi e vanno assolutamente comprate.

Anker Soundcore P20i: scheda tecnica

Le Anker Soundcore P20i sono auricolari in-ear. Hanno driver da 10 mm con risposta in frequenza che va dai 20 Hz ai 20 kHz.

Parliamo di un prodotto davvero immediato con alcune semplici funzioni tra cui il miglioramento dell’audio in chiamata che tramite i due microfoni in dotazione e un algoritmo AI proprietario, consente di mettere in evidenza la voce del parlante, anche in ambienti rumorosi.

Altrettando degna di nota la Game Mode che attiva l’audio in bassa latenza per un sound più reattivo durante le sessioni di gaming. Sicuramente una chicca molto apprezzata dagli appassionati.

Sul fronte delle connessioni, per collegare le cuffiette allo smartphone si utilizza Bluetooth 5.3 e, grazie all’app Headphones Connect (disponibile per Android e iOS), si può accedere all’equalizzatore con 22 preset già impostati, alle opzioni di personalizzazione dei controlli touch e alla funzione Find My Earbuds, che gli permette di ritrovare gli auricolari in caso di smarrimento.

Come già anticipato, ci sono i controlli touch personalizzabili, utili per gestire i vari contenuti in riproduzione e le chiamate utilizzando l’area sensibile al tocco sulle cuffiette. Presente anche la modalità singolo auricolare che consente di usare una sola cuffietta per volta in modo da mantenere comunque la percezione di ciò che succede e risparmiare un po’ di batteria.

Per quanto riguarda l’autonomia, stando a quanto condiviso dal produttore, queste cuffiette garantiscono circa 10 ore di riproduzione che salgono fino 30 ore utilizzando l’apposita custodia di ricarica. Inoltre con una ricarica di soli 10 minuti si ottengono altre 2 ore di riproduzione.

Infine, i soli auricolari sono certificati IPX5 e sono, dunque, in grado di resistere agli spruzzi d’acqua e al sudore.

Anker Soundcore P20i: l’offerta su Amazon

Le Anker Soundcore P20i sono cuffiette low-cost e in quanto tali hanno già un prezzo di listino accessibile di 34,99 euro. Con le offerte Amazon per le prossime ore il prezzo scende ulteriormente, arrivando fino a 19,99 euro (-43%, -15 euro), uno sconto che può convincere gli indecisi ad acquistare questi auricolari senza pensarci troppo.

