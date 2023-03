App indispensabili in cucina

Cucinare è un’arte che richiede tempo, pazienza e soprattutto competenze. Tuttavia, anche quest’attività sta diventando sempre più smart e digitale: grazie alla tecnologia, possiamo provare a migliorare le nostre capacità culinarie con video, istruzioni, notifiche e guide passo passo direttamente sul nostro smartphone. Che tu sia un principiante che desidera migliorare le abilità in cucina e raccogliere nuove idee veloci o un esperto che vuole semplificare alcune procedure, sei nel posto giusto. Ecco alcune applicazioni che ti aiuteranno a diventare un cuoco o una cuoca migliore e a risparmiare tempo e fatica calcolando pesi e quantità, convertendo unità di misura, suggerendo trucchi e consigli per creare praticamente qualsiasi piatto.

My Recipe Box

Si tratta di un’app utile per sostituire il vecchio quaderno delle ricette utilizzando direttamente smartphone o tablet: un vero e proprio ricettario da gestire e consultare in modo semplice e veloce. Con My Recipe Box, disponibile per Android e iOS, puoi scegliere se importare le ricette da internet, organizzandole e memorizzandole o se aggiungerne di tue. Puoi modificare gli ingredienti o le quantità grazie al calcolo automatico, creare una lista della spesa partendo proprio da quello che ti serve per le ricette e pianificare tutti i pasti della giornata settimana per settimana.

SuperCook

SuperCook è un’app che ti consente di riprodurre in versione virtuale la tua dispensa e il tuo frigo per aver sempre sotto controllo ciò che hai e ciò che manca.

Tutto quello che serve fare è aggiungere gli ingredienti scegliendoli direttamente dalla homepage dell’app, da un elenco di oltre 2.000 prodotti suddivisi per categoria, oppure attraverso il comodissimo sistema di dettatura vocale, che ti consente di risparmiare tempo. Ma non è tutto: l’app contiene ben 11 milioni di ricette in 20 lingue diverse e ci consiglia cosa preparare proprio scegliendo in base agli ingredienti che si hanno in frigo.

Fonte foto: MisterGadget.Tech Shutterstock

Yuka

Uno dei problemi maggiori quando si è a dieta o, in generale, quando si vuole mangiare sano, è riuscire a trovare dei cibi salutari e a basso contenuto calorico, soprattutto quando ci sono di mezzo intolleranze o allergie alimentari: è difficile districarsi tra tutti i prodotti sui banconi del supermercato e leggere una miriade di etichette spesso poco chiare. Grazie all’app Yuka questo lavoro diventerà un po’ semplice.

Tramite la fotocamera del telefono sarà sufficiente scansionare il codice a barre sui prodotti per scoprire tutte le informazioni su quello che si sta per comprare, valutandone anche i benefici per la salute e proponendo alternative più sane.

Ovviamente quello che l’app consiglia non deve essere considerato verità assoluta ma solo una sorta di bussola per rendere più semplice l’elaborazione di numerose e complicate informazioni. È consigliabile sempre leggere all’interno dell’app come gli ingredienti vengono valutati e perché.

Cookpad

Si tratta di una vera e propria community di appassionati di cucina che permette di trovare ricette di ogni tipo cercando tra quelle condivise dagli altri.

È un po’ come stare su un social network in cui si parla solo di cibo, ricette e ingredienti: puoi pubblicare le tue idee, condividere le foto dei piatti, chiedere consigli e trovare ogni giorno nuovi spunti creativi. Su YouTube, nel canale Cookpad è possibile trovare corsi di cucina online completamente gratuiti.

Fonte foto: MisterGadget.Tech Shutterstock

Alta Cucina

Si tratta di un vero e proprio social network per amanti della cucina con all’interno 10.000 ricette, disponibile per iOS e per Android. Puoi trovare nuove ispirazioni tra le numerose ricette condivise ogni giorno dalla community da oltre 5 milioni di persone, dove trovano posto nonne, food blogger, appassionati ed anche chef professionisti. Si possono cercare le ricette utilizzando appositi filtri, includendo o escludendo determinati ingredienti, si possono salvare i piatti del cuore, caricare le proprie ricette e seguire gli utenti preferiti. Grazie alla funzione “Cucina ora" replicare le ricette passo dopo passo sarà un gioco da ragazzi.

SideChef

Già il nome dice tutto: “aiuto cuoco". SideChef è l’applicazione che offre un ricettario composto da 2.500 ricette di ogni tipo: basta una semplice ricerca all’interno del database per trovare quella più adatta all’occasione e alle proprie esigenze. A differenza delle altre applicazioni cucina, SideChef collabora con te quando sei ai fornelli leggendo le istruzioni della ricetta e ascoltando le indicazioni passo dopo passo senza la necessità di leggere nè di allontanarsi dal piano di lavoro.

Adesso che conosci diverse app per cucina puoi iniziare a migliorare le capacità ai fornelli, trovando ogni giorno nuove idee e consigli utili.