Apple avverte i suoi utenti: qualcuno sta spiando i vostri iPhone

Apple manda di nuovo messaggi ai suoi utenti: sono in corso "attacchi mercenari" con spyware per controllare gli iphone di politici, attivisti e giornalisti

Alcuni utenti di iPhone, in ben 92 Paesi in giro per il mondo, stanno ricevendo delle preoccupanti notifiche sul proprio melafonino: è Apple che li avverte che il loro telefono potrebbe essere spiato. Non è la prima volta che Apple invia avvisi di questo tipo ai suoi clienti, ma a differenza che in passato questa volta ha cambiato un po’ i termini: sparisce la definizione di “state-sponsored attacks” e arriva quella di “mercenary spyware attacks“.

La sostanza, però, non cambia: molti iPhone sono stati infettati da sofisticati virus che riescono a spiare (e a volte persino controllare attivamente) i telefoni dei loro proprietari. Apple lo sa, ma non può farci nulla.

Il messaggio di Apple ai suoi utenti

Il messaggio di Apple è chiaro, diretto e senza alcun giro di parole: “Apple ha scoperto che sei stato colpito da un attacco spyware da parte di mercenari, per compromettere da remoto l’iPhone associato al suo Apple ID. Questo attacco è stato sferrato specificamente nei tuoi confronti a causa di chi sei o di cosa fai“.

Apple aggiunge anche che non può essere certa al 100% di quando avviene un attacco, ma invita l’utente a prendere molto seriamente la questione.

State-sponsored? No: mercenary

Non è la prima volta che Apple invia messaggi di questo tipo ai suoi utenti, ma è cosa ormai nota che da anni esistono potenti ed efficaci malware in grado di spiare perfettamente anche gli iPhone. Il più famoso è “Pegasus“, il trojan sviluppato dall’azienda israeliana NSO Group e venduto ai servizi segreti di mezzo mondo.

Proprio per questo, in passato, Apple aveva descritto questi attacchi con il termine “state-sponsored“, cioè “attacchi sponsorizzati da uno Stato“. Questa definizione, però, è stata sostituita contestata dal Governo Indiano, che avrebbe usato gli spyware per controllare alcuni soggetti ritenuti pericolosi.

L’India è un Paese strategico e importantissimo per Apple: non solo è un mercato in fortissima crescita, ma è anche il luogo dove Apple sta gradualmente spostando la produzione di molti suoi prodotti, in vista di una sempre più probabile guerra commerciale tra USA e Cina.

Chi sono gli utenti spiati

A differenza dei malware tipici del mondo Android, quelli intercettati da Apple sono software di altissimo livello ed estremamente costosi. Vengono usati per controllare oppositori politici, attivisti, giornalisti e altri soggetti in grado di contestare efficacemente il potere costituito.

Quando Apple crede che un utente possa essere oggetto di attività di spionaggio, come in questo caso, gli suggerisce di attivare la modalità “lockdown” (in italiano “modalità isolamento“). Si tratta di un rimedio estremo ad un male estremo, come spiega la stessa Apple:

La modalità di isolamento aggiunge un livello di protezione estremo e opzionale per quel ristretto numero di utenti che (per via della loro identità e attività) potrebbero essere bersaglio di alcune delle minacce digitali più sofisticate a loro personalmente dirette. La maggior parte delle persone non è mai oggetto di attacchi di questa natura.

Con questa modalità, in estrema sintesi, l’iPhone resta acceso ma è praticamente isolato dall’esterno, con forti limiti alle connessioni e all’accesso ai file interni. In pratica la modalità isolamento va attivata quando si porta il telefono da un tecnico esperto nella speranza che riesca a disattivare lo spyware.