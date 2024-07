Apple Back to School: come avere gli sconti su Mac e iPad

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Torna il Back to School di Apple, l’evento dedicato agli studenti universitari, ai docenti e al personale degli istituti per acquistare prodotti Apple in offerta

Fonte foto: Apple

Apple ha annunciato ufficialmente il ritorno della promozione Back to School, l’evento dedicato agli studenti universitari, ai docenti e al personale degli istituti che consente loro di acquistare alcuni prodotti della celebre mela a prezzo scontato.

Le offerte riguardano MacBook, iPad e iMac, tutti device che vengono utilizzati per la produttività e lo studio e che per l’occasione che arrivano sullo store Apple Education a prezzi davvero interessanti.

Che cos’è il Back to School di Apple

Come ogni anno l’azienda di Cupertino ha pubblicato sul sito ufficiale una serie di prodotti che, grazie agli sconti Education (disponibili tutto l’anno) e al Back to School, si possono comprare a un prezzo di favore, permettendo di risparmiare qualcosa.

L’iniziativa cambia ogni anno e, oltre alle offerte, l’azienda propone anche degli ulteriori bonus, come prodotti in omaggio (spesso cuffie a marchio Beats o le AirPods) oppure buoni regalo che, come quest’anno, consentono agli utenti di ottenere ulteriori sconti sull’acquisto di prodotti, servizi e accessori a marchio Apple.

Back to School, le offerte di Apple

La promozione resterà attiva fino al 21 ottobre 2024 ma, chiaramente, non tutti i prodotti a marchio Apple sono interessanti dall’offerta Back to School. Per sapere di più sull’iniziativa e sugli sconti è possibile visitare il sito ufficiale. I dispositivi in promozione sono

MacBook Air : con prezzo a partire da 1.129 euro e una carta regalo da 140 euro

: con prezzo a partire da 1.129 euro e una carta regalo da 140 euro iPad Air : con prezzo partire da 659 euro e una carta regalo da 90 euro

: con prezzo partire da 659 euro e una carta regalo da 90 euro MacBook Pro: con prezzo a partire da 1.919 euro e una carta regalo da 140 euro

con prezzo a partire da 1.919 euro e una carta regalo da 140 euro iPad Pro : con prezzo a partire da 1.099 euro e una carta regalo da 90 euro

: con prezzo a partire da 1.099 euro e una carta regalo da 90 euro iMac : con prezzo a partire da 1.569 euro e una carta regalo da 140 euro

: con prezzo a partire da 1.569 euro e una carta regalo da 140 euro Mac mini: con prezzo a partire da 609 euro e una carta regalo da 90 euro

A questo punto è opportuno fare delle precisazioni sull’offerta in questione: per usufruire degli sconti è necessario acquistare i prodotti tramite lo store Education di Apple oppure presso gli Apple Store.

Le carte regalo possono essere utilizzate per l’acquisto di prodotti e accessori a marchio Apple, applicazioni sull’App Store e abbonamenti ai vari servizi offerti dall’azienda di Cupertino come Apple Music e iCloud+, ad esempio.

I prezzi riportati sono quelli di partenza e fanno riferimento alle configurazioni standard dei prodotti in elenco, eventuali variazioni (come le memorie o i processori in dotazione) hanno prezzi differenti, consultabili comunque sul sito.

Termini del servizio

Possono aderire all’offerta:

personale docente

dipendenti di istituti di istruzione di ogni ordine e grado (pubblici e privati)

studenti già iscritti o ammessi a università pubbliche e private

genitori di studenti iscritti o ammessi a università pubbliche e private

Inoltre non è possibile comprare sul sito o presso gli Apple Store per conto del proprio istituto scolastico o a scopo di rivendita.

Infine è importante ricordare che ci sono dei limiti nelle quantità di prodotti acquistabili: