Fonte foto: NguyenDucQuang/iStock

Apple si prepara a svelare la nuova generazione di Mac. Non si tratta di un’indiscrezione: la conferma ufficiale, infatti, è arrivata direttamente da Greg Joswiak, responsabile del marketing di Apple, con un post su X.

La data da segnare dal calendario è quella di lunedì 28 ottobre. L’arrivo dei nuovi Mac porterà anche al rilascio di macOS Sequoia 15.1 che integrerà gli strumenti di intelligenza artificiale inclusi nel pacchetto Apple Intelligence e utilizzabili da tutti i Mac con chip M1 e versioni successive.

Nuovi MacBook in arrivo

Tra le novità della gamma Apple è previsto un aggiornamento per la famiglia di MacBook. In rampa di lancio ci sono le versioni con M4 (chip già proposto sui nuovi iPad Pro con display OLED svelati alcuni mesi fa) oltre che M4 Pro e M4 Max di alcuni dei modelli già in gamma.

Ad essere aggiornati, almeno inizialmente, dovrebbero essere i MacBook Pro da 14 e 16 pollici. Per il momento, invece, Apple non dovrebbe presentare nuove versioni dei MacBook Air da 13 e 15 pollici.

Per tutta la gamma si partirà da 16 GB di memoria unificata (quantitativo minimo per consentire a macOS di gestire Apple Intelligence sfruttando le capacità del chip M4).

Gli altri Mac in rampa di lancio

Apple non aggiornerà solo i suoi MacBook ma porterà sul mercato anche un nuovo Mac Mini, sempre dotato di chip M4. Questo nuovo modello sarà più piccolo di quello attuale (secondo alcune indiscrezioni avrà le dimensioni di una Apple TV ma con uno spessore leggermente superiore).

Al momento, non è chiaro se questo nuovo Mac Mini ultra-compatto sarà affiancato da un nuovo Mac Mini con dimensioni “tradizionali”. Apple, inoltre, dovrebbe aggiornare anche iMac con il nuovo chip M4.

Come già confermato da rumor precedenti, il computer desktop All in One di Apple dovrebbe continuare ad essere proposto nella sola versione con display da 24 pollici. Non arriveranno, almeno per ora, versioni con display più grande.

I primi benchmark del nuovo M4

Secondo i primi benchmark, tutti i da confermare, il nuovo chip M4 dovrebbe avere una CPU a 10 core (con 2 core in più rispetto a M3 e 1 core in più rispetto a M4 per iPad Pro).

Il miglioramento in termini di prestazioni dovrebbe essere significativo con un impressionante +26% in single core e +30% in multi core.

La GPU, invece, dovrebbe migliorare del 20%. Tutti questi dati sono, però, da verificare e sarà necessario attendere il lancio ufficiale dei nuovi Mac per avere informazioni precise in merito alle potenzialità del nuovo chip.