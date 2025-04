IPad mini con schermo OLED? Forse ci siamo

Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Fonte foto: Apple

Apple ha aggiornato, di recente, iPad mini, migliorando le specifiche tecniche e introducendo il supporto ad Apple Intelligence, grazie all’introduzione di un nuovo chip e all’incremento della memoria RAM. Le novità per la linea iPad Mini, però, non sono finite e la casa di Cupertino sta già lavorando a una nuova generazione che porterà alcune caratteristiche inedite per il tablet compatto.

Nel corso del prossimo futuro, infatti, ci sarà il debutto di una nuova generazione di iPad mini che dirà addio al display LCD per adottare un nuovo display OLED. Apple avrebbe già iniziato a testare il pannello in questione che arriverà direttamente da Samsung Display, uno dei principali fornitori dell’azienda di Cupertino già da diversi anni.

iPad mini con schermo OLED: come sarà

Il nuovo iPad mini, secondo le informazioni diffuse dall’insider Digital Chat Station, potrà contare su di un pannello OLED realizzato da Samsung Display che andrà a sostituire l’attuale display LCD (a 60 Hz) utilizzato dalla settima generazione di iPad Mini.

Il nuovo pannello sarà da circa 8,5 pollici. Al momento, non è chiaro se il nuovo iPad mini con display OLED rimpiazzerà la versione LCD oppure Apple andrà a realizzare un’altra variante della linea Mini dotata di display OLED. L’aggiornamento della gamma porterà all’introduzione di un nuovo chip che sostituirà l’attuale A17 Pro.

Ricordiamo, in ogni caso, che l’azienda di Cupertino ha già introdotto il display OLED su iPad Pro e dovrebbe adottare questa tecnologia anche su iPad Air e, in futuro, anche su alcune varianti dei MacBook. Tutti gli iPhone, con il lancio del recente 16e, sono già dotati di pannelli OLED.

Rispetto al pannello OLED di iPad Pro, le soluzioni destinate ai modelli Mini e Air saranno a singolo strato (con una luminosità inferiore) e saranno limitate, probabilmente, a 60 Hz di refresh rate.

iPad mini con schermo OLED: quando arriva

Il nuovo iPad mini con schermo OLED non è lontano. Le prime indiscrezioni, infatti, confermano un possibile debutto commerciale già nel corso del 2026, a distanza di due anni dal lancio dell’attuale generazione del mini, aggiornato di recente.

Ulteriori dettagli in merito arriveranno, invece, nel corso delle prossime settimane. Per quanto riguarda gli iPad Air con display OLED, invece, bisognerà attendere ancora. Apple, infatti, aggiornerà la linea Air con la nuova tecnologia per il display solo dopo l’aggiornamento della linea Mini.

Il debutto dei nuovi iPad Air con display OLED, infatti, è previsto, sulla base di un report di Display Supply Chain Consultants (DSCC), per il 2027. Sulle scelte di Apple per la sua gamma di tablet ne sapremo di più nel corso del prossimo futuro.