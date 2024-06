Apple iMac al prezzo più basso del web: è l'offerta del giorno su Amazon

Fonte foto: Apple

Da anni, ormai, li danno per morenti. Inutili "orpelli" di un’era informatica destinata rapidamente a scomparire per sempre. L’iMac di Apple, al contrario, dimostra che i computer desktop mantengono intatti tutti i loro punti di forza e sono qui assolutamente per restare.

Dotato di una scheda tecnica di altissimo livello, il computer all-in-one della Casa di Cupertino garantisce performance e funzionalità che i computer portatili, a oggi, non sono ancora in grado di eguagliare. Un dispositivo perfetto per il lavoro e per il tempo libero, in grado di eseguire anche gli applicativi più esigenti senza colpo ferire. E, grazie a un design rinnovato (ma al tempo stesso classico), occuperò pochissimo spazio sulla vostra scrivania. Oggi, poi, è più conveniente che mai: la promozione targata Amazon fa crollare il prezzo al minimo storico e permette di pagarlo a rate, senza interessi né sprese di istruttoria.

Apple iMac a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Come accennato poco più sopra, la promozione sull’iMac 2023 disponibile su Amazon è di quelle da non farsi scappare troppo a cuor leggero. Acquistandolo adesso, nella versione rosa o azzurra, sarà possibile approfittare di uno sconto del 26%, con il prezzo che crolla dai 1.629,00 euro del listino ai 1.199,00 euro dell’offerta. Il risparmio è di oltre 430 euro.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare in 5 rate senza interessi né spese di istruttoria. Optando per questa modalità, l’iMac 2023 costa 239,80 euro al mese per cinque mesi.

Apple iMac scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Basta scorrere velocemente la scheda tecnica dell’iMac 2023 per rendersi conto di avere a che fare con un dispositivo che ha ben poco – se non nulla – da invidiare ad altri computer oggi in commercio. Dal comparto hardware al display, passando per i sistemi di connettività, l’iMac in offerta su Amazon a tasso zero è quanto di meglio possiate trovare tanto per il lavoro quanto per il tempo libero.

Il display Retina 4,5K da 24 pollici garantisce una qualità delle immagini di altissimo livello. I colori realistici – il pannello mostra oltre 1 miliardo di sfumature – garantiscono una maggior nitidezza e un livello di dettaglio elevatissimo.

Dietro il pannello trova spazio il chip Apple M3, chip di ultima generazione che integra una CPU 8-Core e una GPU 8-Core grazie ai quali sarà possibile eseguire anche gli applicativi più esigenti. Che si tratti di videoediting, di modifica di immagini o di analisi di dati complessi, l’iMac 2023 non accuserà rallentamenti né intoppi.

Le porte Thunderbolt 4 e i chip WiFi 6E e Bluetooth 5.3 sono più che sufficienti per dare risposta alle tue esigenze di connettività. Potrai scambiare dati ad altissima velocità, sia tramite cavo sia in modalità wireless.

