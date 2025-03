Apple immagina un iPhone senza porta USB. Cosa sappiamo al riguardo

Un iPhone senza porta USB è possibile e Apple ci sta pensando ma, per il momento, la realizzazione di un modello con queste caratteristiche non è prevista

Fonte foto: Framesira / Shutterstock.com

Apple è sempre alla ricerca di nuove soluzioni per arricchire la sua gamma di iPhone. Dopo l’introduzione della porta USB-C e l’avvio dei lavori di sviluppo per il nuovo iPhone Air, non confermato ufficialmente ma ampiamente anticipato dalle indiscrezioni delle ultime settimane, all’orizzonte c’è un’altra novità da considerare. In futuro, infatti, l’azienda di Cupertino potrebbe realizzare un iPhone senza porte USB, affidandosi esclusivamente alla ricarica wireless e al trasferimento dati tramite cloud o soluzioni senza fili, come AirDrop. Nonostante la “particolarità” di questa ipotesi, un dispositivo con queste caratteristiche non andrebbe a violare alcuna normativa, potendo essere venduto anche in Europa senza alcun problema.

Un iPhone senza porte USB è possibile

Una delle possibili evoluzioni della gamma iPhone è rappresentata dalla realizzazione di un modello senza porte USB-C e, più in generale, senza alcuna porta (quindi anche senza lo slot per la SIM, già rimosso in alcuni mercati dove si può usare solo la eSIM).

Come confermato da 9to5mac, che cita la responsabile stampa della Commissione europea, Federica Miccoli, i dispositivi senza sistemi di ricarica cablata non sono obbligati a utilizzare la soluzione di “ricarica armonizzata” ovvero la porta USB-C che l’UE vuole come standard universale per la ricarica cablata su smartphone.

In linea di massima, quindi, la casa di Cupertino ha la possibilità di realizzare un iPhone senza porte e il progetto, come ampiamente confermato da numerosi rumor, è da tempo sul tavolo dei progettisti di Apple che stanno valutando le opzioni disponibili.

Bisognerà attendere

Il nuovo iPhone 17 Air, in arrivo nella seconda metà dell’anno, non sarà il primo iPhone senza porte, nonostante Apple aveva pensato a un’eventualità di questo tipo. La conferma è arrivata da Mark Gurman di Bloomberg che ha evidenziato come, per il momento, Apple abbia optato per non adottare questo design.

In sostanza, iPhone 17 Air, con buone possibilità, avrà l’USB-C come tutti i recenti device Apple sul mercato, ma l’azienda di Cupertino non ha rinunciato alla possibilità di sviluppare, in futuro, un dispositivo con queste caratteristiche.

Una scelta che, almeno inizialmente, sarebbe stata legata alla volontà di non dover fare i conti con possibili sanzioni da parte dell’UE, che ha già obbligato Apple a passare alla USB-C. L’ok dell’UE, però, non ha convinto i piani alti di Cupertino. Il progetto è, per il momento, rimandato a data da destinarsi. Probabilmente, Apple vuole spingere gli utenti ad adottare sempre di più la ricarica wireless prima di dire addio alla ricarica cablata. Per questo motivo, sui futuri iPhone non dovrebbe arrivare nemmeno la ricarica rapida via cavo, molto diffusa, invece, sugli smartphone Android, soprattutto tra i produttori cinesi.