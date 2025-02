Apple iPhone SE4 ufficiale: si chiama iPhone 16e

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Apple ha annunciato ufficialmente il nuovo iPhone 16e (precedentemente noto come iPhone SE 4), il nuovo melafonino economico che va ad affiancarsi a iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max.

Potente, compatto e con un prezzo contenuto, questo device arriva sul mercato per portare le funzioni basate sull’intelligenza artificiale di Apple AI anche su un device più accessibile rispetto ai fratelli maggiori, garantendo comunque ai consumatori la ben nota qualità dei prodotti dell’azienda di Cupertino. Da notare anche la presenza del Tasto Azione che, come visto sui device della serie principale, può essere personalizzato dall’utente per svolgere determinate azioni.

iPhone 16e: scheda tecnica

Il nuovo iPhone 16e ha un display Super Retina XDR che misura 6,1 pollici, ha una risoluzione 2.532×1.170 pixel e 1.200 nit di luminosità di picco. Niente Dynamic Island ma nel notch superiore c’è il sensore per il Face ID che prende il posto dell’ormai obsoleto Touch ID.

Il processore, come già anticipato dalle indiscrezioni, è un A18, già visto a bordo degli attuali iPhone 16. Non specificata la RAM a bordo anche se i rumor fanno riferimento a 8 GB; per quanto riguarda la memoria di archiviazione, invece, è possibile acquistare il device con 128, 256 e 512 GB, non espandibile.

Visto il chip in dotazione gli utenti possono accedere alle funzioni AI di Apple Intelligence, tra cui anche la possibilità di accedere a ChatGPT direttamente dal device e senza bisogno di avere un account.

Il comparto fotografico è composto da un singolo sensore da 48 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e zoom fino a 2x. La fotocamera frontale è da 12 MP

Sul fronte delle connessioni la novità è rappresentata dal modem Apple C1, il primo progettato dal colosso di Cupertino che permette agli utenti di accedere al 5G. Non manca il WiFi 6, il Bluetooth 5.3, l’USB-C, il chip per l’NFC, la connessione satellitare e le varie opzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC.

Sconosciute le dimensioni della batteria con Apple che specifica solamente una “migliore autonomia” che dovrebbe arrivare a circa 26 ore di riproduzione video. La ricarica cablata è da 20 W ma non c’è la ricarica wireless. Il sistema operativo è iOS 18.3.

Infine il device è certificato IP68 ed è dunque in grado di resistere alla polvere e all’acqua anche in caso di brevi immersioni.

iPhone 16e: prezzo e disponibilità

Il nuovo iPhone 16e ha fatto la sua comparsa anche sul sito italiano di Apple dove è disponibile in due colori Bianco e Nero, con i preordini che inizieranno ufficialmente il 21 febbraio e il device che arriverà ufficialmente nei negozi a partire dal 28 febbraio. Il prezzo consigliato per il pubblico è di: