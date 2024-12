Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Apple è solita classificare i suoi prodotti in diverse categorie che fanno riferimento al supporto hardware e software. Tra queste categorie troviamo i prodotti considerati “Vintage” e quelli considerati “Obsoleti“, due termini che possono generare confusione nei consumatori ma che, in realtà, sono ben definiti dall’azienda di Cupertino che pubblica periodicamente una lista di prodotti Vintage e Obsoleti consultabile sulle pagine di supporto del sito ufficiale.

Cosa significa Vintage per Apple

Un prodotto Apple è considerato “Vintage” quando sono trascorsi tra i 5 e i 7 anni da quando l’azienda ha interrotto la sua produzione. In poche parole, quello specifico dispositivo non viene più prodotto da un certo periodo di tempo, ma non viene ancora considerato completamente fuori dal ciclo di supporto.

Chiaramente, i possessori di prodotti Vintage devono considerare delle “limitazioni” che potrebbero influenzare l’esperienza d’uso del dispositivo stesso.

Per le riparazioni, ad esempio, Apple offre ancora assistenza hardware ma solo se le parti di ricambio sono disponibili. In tal senso, se un dispositivo Vintage ha un problema, può ancora essere portato in un Apple Store o presso un Centro Assistenza Autorizzato e, se le parti sono reperibili facilmente, potrà essere riparato. Tuttavia, la disponibilità dei ricambi non è garantita e la riparazione potrebbe non essere sempre possibile.

Per quanto riguarda il supporto software, generalmente questi i prodotti non ricevono più aggiornamenti di alcun tipo. Perciò gli utenti non potranno installare le ultime versioni del sistema operativo cosa che, naturalmente, non consentirà loro di utilizzare le funzioni più recenti rilasciate dall’azienda di Cupertino o le app che richiedono queste versioni del software di sistema.

Infine, per quanto riguarda l’assistenza telefonica e online, il supporto potrebbe essere limitato o non disponibile e, spesso, dipende dal device in questione.

Quali sono i prodotti Obsoleti

Un prodotto Apple è considerato “Obsoleto” quando sono trascorsi più di 7 anni da quando il colosso della tecnologia ha interrotto la sua produzione, considerandolo dunque completamente fuori dal ciclo di supporto.

Questo comporta dei grossi limiti per i possessori di questi device che, ad esempio, non potranno accedere ad alcun tipo di assistenza hardware, rendendo di fatto impossibile riparare il proprio dispositivo.

Non c’è, ovviamente, più alcun supporto software e, come per i prodotti Vintage, anche i prodotti Obsoleti non ricevono più aggiornamenti. Idem per il supporto telefonico e online, con Apple che non offre più alcun tipo di assistenza, né telefonica né online.

In questo secondo caso, come evidente, l’utilizzo di questi device è notevolmente più complicato e, spesso, a chi è ancora in possesso di uno strumento del genere è l’azienda stessa che consiglia la sostituzione con un modello più recente, in modo da poterne sfruttare al massimo le potenzialità.