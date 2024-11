Altri due iPhone diventano vintage: cosa cambia per chi ce li ha

Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Fonte foto: vladibulgakov / Shutterstock.com

Apple ha aggiornato l’elenco di dispositivi considerati “vintage“ che comprende i prodotti per cui sono passati più di cinque annui (ma meno di sette) dallo stop della distribuzione sul mercato. Per questi dispositivi la riparazione nei centri autorizzati è possibile ma la disponibilità dei pezzi di ricambio non è garantita.

Nell’elenco dei prodotti vintage di Apple ci sono ora due nuovi iPhone mentre un altro modello è ora considerato “obsoleto” e non potrà più essere riparato in quanto i pezzi di ricambio non sono più disponibili. Stessa sorte è toccata anche a un Apple Watch.

Quali sono i nuovi iPhone vintage

Gli ultimi arrivati della gamma di prodotti vintage di Apple sono iPhone 6S Plus, lanciato nel 2015 e fermo ad iOS 15 per quanto riguarda il sistema operativo, e iPhone XS Max, lanciato nel 2018 e da poco aggiornato a iOS 18 (ma senza la possibilità di sfruttare Apple Intelligence, riservato solo agli iPhone più recenti).

Per quanto riguarda iPhone 6S Plus, inoltre, la variante da 32 GB è considerata “obsoleta“ (si tratta dello step successivo previsto da Apple) e, quindi, non può essere più riparata nei centri autorizzati, mentre la versione da 16 GB è dichiarata vintage.

Tra gli altri dispositivi della gamma di Cupertino, inoltre, si registra l’ingresso nella lista dei prodotti obsoleti anche per Apple Watch Series 2, con le varianti dotate di una cassa da 38 oppure da 42 mm, in allumino o in acciaio. Si tratta di smartwatch lanciati nel 2016.

Cosa cambia per gli utenti

Chi ha un iPhone vintage può ancora accedere ai canali autorizzati da Apple per le riparazioni. Non c’è, però, la garanzia di poter completare gli interventi necessari al ripristino del funzionamento del dispositivo. Tutto dipende dalle scorte disponibili in magazzino.

Gli utenti con un iPhone XS Max o un iPhone 6S Plus vintage, per effettuare una riparazione, potrebbero essere costretti a rivolgersi a più centri autorizzati fino a trovare il centro che ha a disposizione i pezzi per effettuare l’intervento. Tra le riparazioni che è possibile effettuare ci può essere la sostituzione della batteria o del display con un componente originale.

Chi ha un iPhone 6S Plus da 32 GB, oramai obsoleto, invece, dovrà arrangiarsi e rivolgersi a centri non autorizzati da Apple per provare a ripristinare il funzionamento del proprio smartphone.

In tutti i casi, però, se il telefono non riceve più gli aggiornamenti del sistema operativo è sempre meglio smetterlo di usarlo: non è più protetto da eventuali bug di sicurezza che potrebbero essere stati scoperti dopo l’ultimo aggiornamento.