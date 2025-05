Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Sukrita Rungroj / Shutterstock.com

Apple si appresta a rivoluzionare la nomenclatura dei suoi sistemi operativi, abbandonando l’andamento progressivo visto fino a questo punto in favore di un nuovo schema basato sull’anno.

Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, infatti, a partire dai prossimi update l’intera suite di sistemi operativi dell’azienda di Cupertino sarà rinominata con il suffisso “26”, corrispondente all’anno successivo.

In pratica avremo iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 e visionOS 26, in sostituzione delle attuali versioni che utilizzano ancora il vecchio sistema progressivo. Non è chiaro se il cambiamento avrà ripercussioni anche per le versioni più recenti e ancora in uso dei vari sistemi operativi ma, probabilmente, tutte le spiegazioni del caso arriveranno a tempo debito.

Cosa sappiamo delle nuove versioni di iOS

Stando alle dichiarazioni di Gurman, l’obiettivo di Apple è di armonizzare l’identità delle varie piattaforme nel tentativo di superare l’attuale frammentazione, nata da origini e tempi di rilascio differenti.

Altro punto centrale di questa “nuova identità” dei sistemi operativi sarà un’importante revisione grafica delle interfacce, nome in codice “Solarium” che dovrebbe interessate principalmente tvOS, watchOS e alcune parti di visionOS, per garantire a tutti una user experience più omogenea con tutti i device dell’ecosistema di Apple.

Non mancheranno, naturalmente, nemmeno nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale di Apple Intelligence. Tra le principali novità la traduzione simultanea per le AirPods e per Siri, uno strumento di controllo con lo sguardo per il Vision Pro e un’opzione di gestione intelligente della batteria.

Nonostante un certo ritardo nello sviluppo di un modello AI proprietario, secondo le voci sul web, negli ultimi mesi Apple avrebbe fatto passi da gigante al riguardo e ora l’azienda potrebbe essere finalmente pronta a rivelare al mondo il lavoro fatto.

Insomma, per i suoi futuri sistemi operativi, il colosso di Cupertino ha deciso di mettere parecchia carne al fuoco, cercando di proporre ai consumatori un cambiamento importante che traccerà il percorso da seguire da qui ai prossimi anni.

L’unico dubbio è che, almeno inizialmente, potrebbe venirsi a creare un po’ di confusione con le vecchie versioni del sistema operativo ancora in uso o se ci sono già delle idee in proposito.

Quando arrivano le novità per i sistemi operativi Apple

Come già anticipato, il cambio di nomenclatura dovrebbe diventare effettivo già dal prossimo anno ma, al momento, non sono ancora arrivate conferme ufficiali da parte di Apple.

Per quelle, molto probabilmente, bisognerà attendere la prossima Worldwide Developers Conference (WWDC 2025) che andrà in scena dal 9 al 13 giugno 2025 e che potrebbe rappresentare l’occasione perfetta per rendere partecipi i consumatori di tutte le novità in arrivo nei prossimi mesi.