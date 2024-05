MacBook Air a prezzo stracciato: approfitta dell'offerta prima che finisca

Il computer portatile della Mela Morsicata è l'ideale per chi ama lavorare in mobilità. Oggi lo trovi con una promozione incredibile al prezzo più basso di sempre.

Un computer completo e versatile del quale nemmeno vi accorgerete. D’altronde, il MacBook Air nasce proprio per soddisfare le esigenze di tutti i professionisti alla ricerca di un PC che non scende a compromessi sul fronte delle prestazioni e che può esser sempre portato con sé senza che il peso diventi un fattore determinante nel corso della giornata.

Piccolo, compatto e leggero, l’ultrabook di Apple è quanto di meglio si possa scegliere se si ama lavorare in mobilità. Come vedremo tra qualche paragrafo analizzandone la scheda tecnica, il MacBook Air ha tutto ciò di cui avete bisogno per lavorare e passare del tempo libero in spensieratezza. Il tutto a un prezzo davvero eccezionale: lo sconto top di oggi su Amazon ti fa risparmiare centinaia di euro. E puoi anche scegliere di pagare a rate a tasso 0.

Apple MacBook Air 2022 Grigio Siderale

MacBook a rate su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Come accennato inizialmente, comprare oggi il MacBook Air su Amazon è doppiamente conveniente. Allo sconto senza precedenti garantito dal colosso del commercio elettronico si aggiunge la possibilità di pagare a rate senza interessi né spese di istruttoria. Ma procediamo con ordine.

L’ultrabook della Mela Morsicata è infatti disponibile per tutti gli utenti con uno sconto del 28% che fa crollare il prezzo al minimo storico. Comprandolo adesso, paghi il MacBook Air 2022 999,00 euro contro i 1.349,00 euro del prezzo suggerito. Un risparmio davvero notevole: ben 350 euro in meno rispetto al listino.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai propri metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare in 5 rate senza interessi né spese di istruttoria. Puoi comprare il MacBook Air 2022 a tasso 0 semplicemente scegliendo il pagamento rateale tra le opzioni di pagamento prima di aggiungere il prodotto al carrello. In questo modo, il MacBook Air 2022 costa 199,80 euro.

MacBook Air 2022 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Anche se il peso ridotto a 1,2 chilogrammi e lo spessore ristretto a meno di 1 centimetro sono tra le caratteristiche tecniche più apprezzate dell’ultrabook della Casa di Cupertino, non sono gli unici punti di forza di un computer che ha ben poco da invidiare ad altri laptop.

Lo schermo Liquid Retina da 13,6 pollici garantisce un’ampia gamma di colori e una visibilità ottimale anche se esposto alla luce diretta del sole. Le immagini saranno realistiche come non mai mentre il testo sarà chiaro e facilmente leggibile: un connubio perfetto per chi vuole lavorare all’aperto senza affaticare eccessivamente la vista.

Anche perché, grazie alla batteria ad autonomia prolungata, potrete restare fuori casa tutto il tempo che vorrete. Il MacBook Air 2022 ha un’autonomia dichiarata di 18 ore: potrete trascorrere tutto il giorno al parco o in spiaggia senza che ci sia il bisogno di doverlo ricaricare.

All’interno del guscio in alluminio riciclato trova poi spazio un comparto hardware estremamente valido, grazie al quale sarete in grado di eseguire anche i programmi e gli applicativi più esigenti. Il chip Apple M2, coadiuvato da 8 gigabyte di memoria RAM, può far girare senza colpo ferire programmi di fotoritocco e montaggio video, oltre a ogni altra tipologia di software di cui potete avere bisogno per lavoro, svago e divertimento.

