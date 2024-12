Sconto esagerato per il MacBook Air: va comprato subito

L'ultrabook della Mela Morsicata è l'ideale sia per lavorare sia per il tempo libero. Oggi lo trovi a un prezzo speciale grazie allo sconto top di Amazon

Fonte foto: Apple

Il laptop perfetto per chi ama – o deve – lavorare in mobilità. Sottile e leggero sì, ma senza che sia necessario scendere a compromessi di alcun genere sul fronte delle prestazioni. Insomma, il MacBook Air di Apple è un piccolo gioiellino della tecnologia, perfetto per chiunque sia alla ricerca di un computer portatile da avere sempre con sé senza troppa fatica.

Spesso poco più di 1 centimetro e con un peso di poco superiore al chilogrammo, il MacBook Air è tra i migliori ultrabook oggi disponibili in commercio. Basta infatti una rapida occhiata alla scheda tecnica per rendersi conto che ha ben poco – se non nulla – da invidiare a computer di dimensioni "normali". Potente e versatile, può essere utilizzato indifferentemente sia per il lavoro sia per il tempo libero.

E con l’offerta top di oggi su Amazon, il MacBook Air 2024 da 13 pollici è più conveniente che mai. Risparmi centinaia di euro e fai un vero affare.

MacBook a prezzo stracciato su Amazon: sconto e offerta finale

Una promozione che non si vede molto spesso, quella disponibile oggi sul MacBook Air da 13 pollici. L’ultrabook della Mela Morsicata può essere acquistato al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto del 27% garantito da Amazon. Comprandolo adesso, il MacBook Air 2024 costa 988,99 euro, contro i 1.349,00 euro del prezzo consigliato dallo stesso produttore.

Il risparmio rispetto al listino è considerevole: acquistandolo adesso lo paghi 360 euro in meno.

Apple MacBook 2024 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

All’interno della scocca in alluminio riciclato del MacBook Air 2024 trova spazio una delle migliori configurazioni oggi disponibili sul mercato. Il cuore del sistema è il chip Apple M3, progettato dai tecnici della Casa di Cupertino per offrire il massimo delle prestazioni e un’autonomia senza precedenti. Il MacBook Air 2024 è così in grado di eseguire anche fgli applicativi più esigenti – come i programmi di ritocco fotografico e videoediting – senza colpo ferire.

Ma anche gli occhi vogliono la loro parte. E non è un caso che basti uno sguardo per innamorarsi del display montato dal MacBook Air 2024. Il pannello Liquid Retina da 13,6 pollici è in grado di visualizzare oltre 1 miliardo di sfumature di colori, per immagini vivide e realistiche come mai prima d’ora. I dettagli saranno accuratissimi, rendendo la lettura di pagine web, mail e documenti un vero e proprio piacere.

La batteria, come accennato poco più sopra, è caratterizzata da un’autonomia che non ha paragoni nel campo degli ultrabook. Puoi utilizzare il tuo MAcBook Air per oltre 18 ore senza che sia necessario ricaricarlo. Ciò vuol dire che sei libero di utilizzarlo ovunque vorrai – in spiaggia, al parco o in un rifugio montano "off grid" senza aver timore di trovarti improvvisamente a "secco". E grazie alla ricarica rapida, saranno sufficienti pochi minuti per avere ore di utilizzo supplementare.

