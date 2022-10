Apple TV 4K ha lo stesso chip di iPhone 14

Insieme ai nuovi iPad e iPad Pro, Apple ha presentato ufficialmente anche la nuova generazione di Apple TV 4K. La vera novità è il chip usato come cuore di questo dispositivo per lo streaming: ora è lo stesso di iPhone 14, mentre la versione precedente di Apple TV 4K, quella del 2021, aveva il chip di iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max.

Apple TV 4K: caratteristiche tecniche

Il nuovo Apple TV 4K ha il processore Apple A15 Bionic, che assicura prestazioni di alto livello su vari fronti: Apple dichiara prestazioni della CPU superiori del 50% e prestazioni della GPU più alte del 30% rispetto al precedente modello dotato di chip A12. Nell’uso quotidiano ciò si dovrebbe tradurre in una maggiore reattività dell’interfaccia e una velocità superiore con i videogiochi.

Disponibile in due versioni, il dispositivo di Apple arriva nella versione solo Wi-Fi con 64 GB di spazio di archiviazione e nella variante Wi-Fi + Ethernet (che permette di connettere diversi accessori per la smart home) con 128 GB di spazio. La memoria di archiviazione, ovviamente, permette di installare sul dispositivo le app e i giochi.

La nuova Apple TV 4K supporta tutti i formati audio e video più recenti: HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Digital 7.1 o Dolby Digital 5.1.

In dotazione c’è anche il telecomando Siri Remote con l’area sensibile al touch che consente all’utente di "muoversi" nella skin della Apple TV 4K e può essere ricaricato via USB-C (e non Lightning), anche se Apple non ha inserito in confezione un cavetto di alimentazione.

Oltre ad essere usata per godere dei servizi Apple Music+, TV+, Arcade e Fitness+, la Apple TV 4K può essere usata con le altre app di streaming compatibili, con i videogiochi ma anche come hub per la domotica: attraverso Apple HomeKit può connettersi ai dispositivi compatibili e gestirli tramite la connessione WiFi.

Apple ha anche annunciato che entro la fine del 2022, grazie ad un aggiornamento di tvOS 16, arriveranno nuove funzioni dell’assistente vocale Siri, che sarà in grado di identificare la voce delle persone per offrire consigli di visione personalizzati per ogni utente della casa.

Apple TV 4K: prezzo e disponibilità

Già disponibile per i pre-ordini, con disponibilità a partire dal 4 novembre, la nuova Apple TV 4K con telecomando Siri Remote costa 169 euro nella versione solo Wi-Fi e 64 GB di memoria interna e 189 euro nella variante Wi-Fi + Ethernet e 128 GB di storage.