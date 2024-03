Apple Watch SE, offerta incredibile: con lo sconto Amazon è un affare per tutti

Offerta speciale per l'Apple Watch SE di seconda generazione nella versione GPS + Cellular: solo oggi lo trovi con uno sconto eccezionale del 28%. E lo puoi pagare in cinque rate a tasso zero

Tra i tanti dispositivi lanciati in questi ultimi anni da Apple, l’Apple Watch SE è sicuramente uno dei più interessanti. Una versione lowcost dello smartwatch dell’azienda di Cupertino che assicura comunque tutte le funzionalità presenti anche nella versione "normale" dell’orologio Apple. Arrivato alla seconda generazione, l’Apple Watch SE è il protagonista assoluto di una super offerta disponibile oggi su Amazon. L’orologio smart nella versione GPS + Cellular (non ha bisogno di uno smartphone a supporto per navigare in rete e per scaricare le applicazioni) è disponibile con un super sconto del 28% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Un’occasione da non farsi sfuggire, potendo anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

L’Apple Watch SE di seconda generazione ha tutto quello che richiedi a un dispositivo di questo genere, partendo dai sensori presenti sotto la scocca e che ti aiutano a monitorare tanti aspetti differenti della tua salute, come ad esempio il battito cardiaco. Un orologio dotato anche di un ottimo schermo Retina molto luminoso e di un processore potente che supporta qualsiasi applicazione. Non manca il monitoraggio del sonno, da sempre una delle funzioni più richieste degli utenti che sono curiosi di sapere come riposano la notte. A questo prezzo è un vero affare e ti consigliamo di approfittarne subito: la promo potrebbe scadere a breve

Apple Watch SE in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Una delle migliori offerte di questo inizio di settimana. Oggi trovi l’Apple Watch SE di seconda generazione nella versione GPS + Cellular a un prezzo di 245 euro, grazie allo sconto del 28%. Per questo dispositivo si tratta del minimo storico e del miglior prezzo web. Trovare un prodotto dell’azienda di Cupertino con uno sconto di questa portata è un evento più unico che raro e non approfittarne sarebbe un grave errore. Oltre al risparmio che sfiora i 100 euro hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 49 euro al mese a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Per fare il reso hai 30 giorni di tempo.

Apple Watch SE: scheda tecnica e funzionalità

Con Apple Watch SE di seconda generazione avrai tutto a portata di…polso. Potrai inviare e ricevere messaggi, telefonate, gestire i brani in ascolto. Il tutto, senza dover prendere il tuo prezioso iPhone dalla tasca o dalla borsa. In caso di cadute o di incidenti, che ti rendono complicato chiedere aiuto, sarà lui a farlo per te grazie a funzioni come "Rilevamento cadute", "Rilevamento incidenti" e SOS emergenze. Monitora con precisione i dati relativi alla salute, sia durante l’attività fisica che a riposo, inviando notifiche in caso di eventuali anomalie. Utile anche per monitorare la qualità del sonno, fondamentale per affrontare al meglio la giornata.

Potrai anche gestire dallo smartwatch altri dispositivi Apple e pagare velocemente e con sicurezza tramite Apple Pay. Stile elegante ma al contempo sportivo, si adatta a tutti i momenti della giornata grazie ai diversi cinturini. Così come lo sfondo del display, selezionabile in una molteplicità di stili, così da adottarlo al tuo umore. Resistenza all’acqua fino a 50 metri di profondità.

