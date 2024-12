Apple Watch SE, il prezzo crolla per Natale: affare per tutti

L'Apple Watch SE di seconda generazione è in offerta su Amazon con uno sconto IVA che fa scendere il prezzo al minimo storico. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero

Fonte foto: Amazon

Gli Apple Watch in ogni loro forma, versione e modello sono tra gli orologi più amati e richiesti in questo particolare periodo dell’anno. Sono il regalo di Natale perfetto per chi è alla ricerca di un orologio smart e non a caso sono tra i più venduti online. Tra i vari modelli ce ne è uno che sta catturando l’attenzione in questi ultimi giorni. Si tratta dell’Apple Watch SE di seconda generazione, versione lowcost dello smartwatch dell’azienda di Cupertino. Il merito è dello sconto disponibile su Amazon che fa scendere il prezzo al minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Tra i più venduti in questi ultimi giorni, ti consigliamo di approfittare subito della promo prima che termini.

L’Apple Watch SE di seconda generazione è l’orologio perfetto per chi cerca un equilibrio tra prezzo e funzionalità. Lo smartwatch disponibile oggi in promo è la versione da 45 mm ed è dotato di funzioni avanzate che permettono di avere sempre sotto controllo i principali parametri vitali e le principali informazioni, come ad esempio i passi effettuati e le calorie bruciate. Schermo ampio e una batteria che non ti tradisce. Un orologio con ottime caratteristiche e che oggi trovi a un prezzo mai visto prima.

Apple Watch SE di seconda generazione: offerta Amazon

Grazie alla promo disponibile oggi su Amazon, l’Apple Watch SE è lo smartwatch da acquistare per Natale. L’orologio smart di Apple è disponibile a un prezzo di 225 euro, con uno sconto del 22%. Per essere un prodotto Apple lo sconto è molto interessante e il risparmio netto supera i sessanta euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 45 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità dell’orologio è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2025. Lo puoi acquistare oggi e non avere nessun problema nel regalarlo a Natale.

Apple Watch SE: funzioni e caratteristiche

L’Apple Watch SE di seconda generazione ha aggiunto tante funzioni molto utili nella vita di tutti i giorni. Come ad esempio il "Rilevamento cadute", "Rilevamento incidenti" e SOS emergenze, i quali inviano messaggi automatici a destinatari selezionati nel caso in cui ti trovassi in situazioni critiche e fossi impossibilitato a farlo. Molto utile anche per chi svolge attività in zone remote e isolate, come gli sport estremi. Inoltre, con "Tutto bene" è possibile avvisare una persona cara quando siamo arrivati a destinazione sempre con una notifica automatica.

Apple Watch SE di seconda generazione misura con precisione il battito cardiaco, inviando notifiche in caso di ritmi anomali, sia a riposo che in attività. Monitoraggio preciso anche del sonno (basterà scaricare l’app gratuita specifica Sonno) e ossigeno nel sangue. Tantissime modalità di allenamento, con la possibilità di stabilire degli obiettivi da raggiungere e da superare. Puoi usarlo anche quando ti alleni sotto la pioggia, nuoti e per le immersioni fino a 50 metri.

La cassa da 44 mm lo rende comodo da utilizzare. Il display è dotato di un pannello Retina OLED, per colori vividi e realistici, ben visibile anche all’aperto e in condizioni di forte illuminazione. Realizzato con materiali ecosostenibili, questo Apple Watch SE di seconda generazione offre anche un tocco di stile adatto a tutti i momenti della giornata. Bene infine l’autonomia della batteria, anche in caso di uso intensivo.

