Apple Watch SE a un prezzo strepitoso: va acquistato subito

Lo smartwatch economico di Apple è in promo con uno sconto IVA che ti fa risparmiare decine di euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Ecco le caratteristiche

Su Amazon torna in offerta uno degli orologi più interessanti dell’ultimo periodo. Stiamo parlando dell’Apple Watch SE di seconda generazione, la versione lowcost dell’orologio smart di Apple dotata di funzionalità e tecnologie all’avanguardia. Il fatto che costi meno rispetto al modello "normale" non deve trarre in inganno: sebbene abbia qualcosa in meno, trovi tutto quello di cui hai bisogno, a partire da una scheda tecnica evoluta, un monitoraggio avanzato della salute che ti permette di tenere sotto controllo tutti i principali parametri vitali e soprattutto tante funzioni dedicate agli allenamenti e al benessere psico-fisico. Tutto questo a un prezzo decisamente inferiore rispetto a quello cui siamo abituati.

Oggi, infatti, l’Apple Watch SE di seconda generazione è in offerta con uno sconto del 22% che fa scendere il prezzo a 249 euro, minimo storico di quest’ultimo periodo. Grazie al servizio Amazon hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero, in modo da diminuire anche l’esborso iniziale. Insomma, un’offerta con i fiocchi per uno dei dispositivi più ricercati: difficile chiedere di più in questo momento.

Apple Watch SE di seconda generazione: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta top per acquistare l’Apple Watch SE di seconda generazione a un super prezzo. Da oggi è disponibile a 249 euro, con uno sconto IVA del 22% che fa risparmiare decine di euro e approfittare del minimo storico di quest’ultimo periodo. Per la versione da 44mm (la più grande tra le due disponibili) c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 49,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Per il reso gratuito hai i classici 14 giorni di tempo. Non approfittarne sarebbe un grave errore, soprattutto se sei alla ricerca di un orologio smart top di gamma a un prezzo tutto sommato accessibile.

Apple Watch SE: scheda tecnica e funzionalità

Lo smartwatch Apple è molto semplice da utilizzare, grazie alle nuove funzioni del sistema operativo watchOS 10, che ti consente di trovare tutte le app immediatamente. Tra le altre novità ci sono anche il "Rilevamento incidenti", "Rilevamento cadute" e SOS emergenze, tramite le quali il dispositivo contatterà le persone che hai selezionato in caso appunto di incidenti con la auto o cadute mentre fai sport. Il che può risultare molto utile per quanti fanno jogging o trekking in zone isolate e generalmente da soli.

Ti fornisce dati utilissimi sulla tua salute: per esempio, ricevi una notifica se il battito cardiaco è irregolare, o se la frequenza è troppo alta o troppo bassa. Puoi anche usare l’Apple Watch SE di seconda generazione per sbloccare automaticamente il tuo Mac, per effettuare pagamenti veloci e sicuri in modalità cashless tramite Apple Pay. E ancora, l’accessorio indossabile di Apple ti permette di restare in contatto con gli altri senza dover prendere il telefono, rispondendo o inoltrando messaggi e chiamate.

