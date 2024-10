Apple Watch SE a prezzo stracciato: un'offerta da non farsi scappare

Fonte foto: Apple

L’appellativo di economico non gli rende evidentemente giustizia. E non tanto perché non sia effettivamente conveniente (soprattutto se si considera il rapporto qualità/prezzo), quanto perché fa pensare a un dispositivo di fascia bassa, realizzato con materiali di qualità non elevatissima e con tecnologia ormai superata.

L’esatto contrario dell’Apple Watch SE che, nonostante il prezzo di listino decisamente più basso rispetto al "fratellone", ha ben poco da farsi perdonare sul fronte delle funzionalità e delle caratteristiche tecniche. Un scheda tecnica ricchissima, quella dello smartwatch della Mela Morsicata: un SoC che permette di eseguire anche gli applicativi più esigenti e sensori grazie ai quali puoi registrare e controllare i tuoi allenamenti (e i movimenti in generale) e di monitorare il tuo stato di salute 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

La promozione disponibile oggi su Amazon lo rende più conveniente che mai, facendolo diventare un assoluto best buy di categoria. Un’offerta da non farsi scappare troppo alla leggera.

Apple Watch a prezzo mai visto: lo paghi pochissimo

Come accennato poco più sopra, l’offerta garantita oggi da Amazon sull’Apple Watch SE di seconda generazione è di quelle che capitano raramente. E proprio per questo non ci si deve pensare troppo su per comprarlo: il rischio che l’offerta termini improvvisamente è sempre molto elevato.

L’Apple Watch SE con cinturino Sport color Galassia è disponibile con uno sconto del 21% al prezzo più basso mai fatto registrare online. Comprandolo adesso lo paghi 229,00 euro contro i 289,00 euro del prezzo consigliato dallo stesso produttore di Cupertino.

Apple Watch SE 2 generazione scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un display ampio e luminoso grazie al quale controllare facilmente tutte le funzionalità e gli strumenti che hai a disposizione. L’Apple Watch SE di seconda generazione monta infatti un pannello Retina OLED caratterizzato da colori vividi e realistici. Un pannello, soprattutto, che non accusa alcun problema di visibilità anche se esposto alla luce diretta del sole.

Perfetto per allenarsi all’aria aperta e avere sempre sotto controllo tutte i parametri e le informazioni per capire se gli sforzi che stiamo compiendo siano o meno adeguati per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi. I vari sensori presenti nella cassa di alluminio riciclato, infatti, consentono di tenere traccia degli spostamenti e avviare autonomamente la registrazione di decine di tipologie differenti di allenamenti (dalla corsa al nuoto, sino al ciclismo e allo yoga).

I sensori per il monitoraggio dei paramentri vitali – come il cardiofrequenzimetro, ad esempio – danno modo di controllare lo stato di salute durante tutta la giornata. E in caso rilevino delle anomalie, ci verranno segnalate così potremmo rivolgerci a uno specialista.

Alle funzioni sportive e di salute si aggiungono poi quelle per la sicurezza. Grazie al rilevamento cadute e al rilevamento incidenti, lo smartwatch della Mela Morsicata può far partire una chiamata d’emergenza verso un contatto della rubrica (il contatto d’emergenza) comunicando che potresti trovarti in difficolta e aver bisogno di aiuto.

La batteria, infine, garantisce carica a sufficienza per arrivare a fine giornata senza patemi d’animo: potrai utilizzarlo quanto vorrai senza il rischio di ritrovarti a secco.

