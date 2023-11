Apple Watch SE a prezzo incredibile: mai così conveniente

Fonte foto: Apple

Chiamarlo smartwatch low cost è fortemente riduttivo. Perché, solitamente, al prezzo basso corrispondono caratteristiche tecniche tutt’altro che eccelse. Un discorso che non è assolutamente valido, però, per l’Apple Watch SE di seconda generazione.

Nonostante venga spesso definito come lo smartwatch economico di Apple (ed è vero, da un punto di vista prettamente economico), il wearable della Mela morsicata ha ben poco da invidiare agli altri smartwatch di prima fascia oggi in commercio. Display OLED eestremamente luminoso; sensori per il monitoraggio dell’attività fisica, dei parametri vitali e della qualità del sonno; possibilità di utilizzarlo al posto del telefono nella stragrande maggioranza dei casi. Insomma, un wearable di livello assoluto disponibile a un prezzo mai visto prima: l’offerta top di Amazon di oggi fa scendere il prezzo al minimo storico. E puoi pagarlo a rate senza interessi e senza spese di istruttoria.

Apple Watch SE di seconda generazione

Apple Watch SE seconda generazione scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Tutto ciò di cui hai bisogno per la tua quotidianità. Scorrendo la scheda tecnica dell’Apple Watch SE di seconda generazione è semplice rendersi conto che è studiato sin nei minimi dettagli per venire incontro alle tue esigenze quotidiane. A partire dal Retina Display (risoluzione 368×488 pixel), un pannello OLED con luminosità massima di 1000 Nits capace di garantire ottima visibilità in qualunque condizione di luce.

Sotto al display trovano spazio sensori di ogni genere per monitorare stato di salute, allenamenti e benessere psicologico. Il sensore cardiaco misura 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il ritmo dei propri battiti. In questo modo è in grado di rilevare eventuali anomalie e inviarti notifiche consigliandoti di rivolgerti a uno specialista. I sensori di movimento, invece, ti permettono di tenere traccia dei tuoi allenamenti (rileva decine di attività fisiche in maniera automatica) e fornisce informazioni e suggerimenti per migliorare le tue performance. Monitora autonomamente il sonno e registra i tuoi stati d’umore, permettendoti di curare anche la tua salute mentale.

Aggiornato all’ultima versione di WatchOS, ti fornisce funzionalità avanzate di ogni genere. Dopo averlo sincronizzato con il tuo melafonino potrai facilmente gestire la riproduzione musicale, fare e ricevere chiamate, inviare messaggi ai tuoi contatti e molto altro ancora. Non solo: potrai utilizzarlo per sbloccare il tuo Mac, ritrovare altri dispositivi della Mela Morsicata e fare pagamenti contactless ovunque, in Italia e all’estero.

Apple Watch a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Tutt’altro che uno smartwatch di fascia bassa, nonostante un prezzo decisamente interessante grazie allo sconto top garantito oggi da Amazon. L’Apple Watch SE di seconda generazione è infatti disponibile sul portale di commercio elettronico per eccellenza con uno sconto del 17% e prezzo crollato al minimo storico. Comprandolo oggi lo paghi 239,00 euro anziché 289,00 euro, con un risparmio di 50 euro sul listino.

La convenienza non è però limitata al solo sconto. L’Apple Watch SE di seconda generazione può essere acquistato a rate, senza interessi né spese di istruttoria. Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito tra i metodi di pagamento potranno scegliere di pagare in 5 rate a tasso 0. In questo modo, l’Apple Watch SE di seconda generazione costa 47,80 euro al mese per cinque mesi.

Apple Watch SE di seconda generazione