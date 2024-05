Sconto esagerato sulla friggitrice ad aria Ariete: è un affare imperdibile

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Una friggitrice ad aria versatile e facile da utilizzare, grazie alla quale preparare deliziosi manicaretti in men che non si dica. La Ariete 4619 Fryer Oven ti toglierà d’impiccio tra i fornelli nelle occasioni più disparate.

Con il suo ampissimo cestello e le varie funzionalità programmate, la friggitrice ad aria dello storico marchio italiano è perfetta per preparare pranzi, cene e spuntini per la famiglia o grandi gruppi di amici in una manciata di minuti o poco più. Sfruttando le funzioni avanzate, poi, potrete grigliare e arrostire carne, pesce e verdure così da poter preparare una varietà di ricette infinita (o quasi). Il tutto a un prezzo eccezionale: grazie allo sconto top che trovi oggi su Amazon, risparmi decine di euro e la paghi pochissimo.

Friggitrice ad aria Ariete a prezzo stracciato: offerta e promozione Amazon

Come accennato poco sopra, l’offerta di oggi sulla Ariete Fryer Oven è di quelle da non lasciarsi scappare troppo a cuor leggero. La friggitrice ad aria del marchio italiano con cestello XXL è infatti disponibile con uno sconto del 43% al prezzo più basso di sempre. Comprandola adesso la paghi 84,90 euro contro i 149,00 euro del prezzo di listino.

Ariete 4619 Fryer Oven scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La caratteristica che risalta all’occhio è sicuramente il suo cestello di dimensioni generose: una capienza di 11 litri che permette di preparare pietanze di ogni genere per la tua famiglia o i tuoi amici in un’unica soluzione. Non dovrai così perder troppo tempo cucinando lo stesso piatto in diverse tornate: ti basterà mettere tutto nel cestello e accertarti che la cottura sia terminata attraverso il vetro trasparente. Al resto penserà tutto la Ariete Fryer Oven.

La friggitrice ad aria dello storico marchio italiano, infatti, si contraddistingue anche per la sua estrema semplicità di utilizzo. Nella parte alta troverai due manopole e diversi pulsanti per la scelta dei programmi di cottura preimposati. Potrai scegliere tra 8 diversi modalità di cottura, così da preparare il tuo piatto preferito in un batter d’occhio. E se le otto ricette preimpostate non dovessero bastare, nessun timore: con le due manopole sarai tu a scegliere temperatura e durata della cottura.

Con la Ariete Fryer Oven, poi, potrai grigliare e arrostire gli ingredienti più disparati, per cene sane e piene di gusto. La funzione girarrosto, poi, permette di cuocere pollo allo spiedo o carne arrostita a puntino in maniera del tutto automatica: monti l’accessorio all’interno del cestello, scegli il programma adeguato e dopo qualche decina di minuti sarà tutto pronto da gustare.

