Migliaia di siti down in Italia oggi 31 agosto, ma non è colpa loro

AGGIORNAMENTO 18:05 – Ancora nessun miglioramento della situazione, ma Aruba ha iniziato a diffondere l’avviso che trovate qui sotto anche tramite i suoi canali social. Segno, molto probabilmente, che la soluzione al down è ancora abbastanza lontana.

A causa di un problema tecnico temporaneo, si stanno verificando alcune anomalie nell’accesso ai nostri servizi e difficoltà a contattare il centralino. Stiamo lavorando per ripristinare la regolare funzionalità dei nostri portali e pannelli nel più breve tempo possibile.

Ci scusiamo per il disagio.

Sul suo sito ufficiale, nella sezione avvisi, Aruba conferma il problema e spiega:In questo momento, per la precisione dalle 17:00 circa di giovedì 31 agosto,sono ino in: inaccessibili o estremamente lenti nel caricamento. Ma la colpa non è loro, perché ad essere in down in realtà è, il maggior fornitore italiano di hosting, cioè lo spazio fisico sul quale vengono “caricati” i siti Web.

I gestori dei siti Web ospitati su spazio Aruba, inoltre, non riescono ad entrare nella loro area privata, né a contattare l’assistenza tecnica.

Non funzionano nemmeno le email fornite da Aruba (ma funziona la PEC) e, come sempre accade in casi del genere, sui social è già trending l’hashtag #arubadown.

La situazione è in evoluzione, ma generalizzata in tutta Italia, e l’azienda non ha ancora fornito spiegazioni ufficiali.

Nel frattempo, però, migliaia di siti italiani non sono accessibili o lo sono con estrema lentezza. Aggiorneremo questo articolo se emergeranno delle novità o in caso di comunicazioni ufficiali da Aruba.