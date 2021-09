ASUS annuncia nuovi potentissimi laptop con schermo OLED per i creativi

Non è semplice trovare dei laptop con display OLED, quella tipologia che regala agli schermi immagini dai colori intensi, che sembrano quasi uscire dalla superficie. Sono davvero molto pochi, ma da qualche ora il numero è un po’ più elevato grazie al debutto dei nuovi modelli di ASUS, denominati ProArt StudioBook, ZenBook Pro e Pro Duo, VivoBook Pro e Pro X.

Ed è proprio sulla grande qualità del display che l’azienda di Taiwan ha puntato per i suoi laptop: sono i primi a poter vantare la certificazione Display HDR 600 True Black e sono capaci di supportare il 100% della gamma colori DCI-P3. Insomma, è chiaro come i nuovi laptop di ASUS non puntino forte ma fortissimo sulla qualità del display, e di conseguenza si propongono come gli strumenti da lavoro ideali per coloro che svolgono una professione creativa, quindi hanno necessità di un supporto di livello elevato. Tutti i nuovi laptop ASUS con schermo OLED annunciati arriveranno entro fine anno: ecco i loro aspetti fondamentali.

ProArt StudioBook 16 e 16 Pro: caratteristiche

ASUS ProArt StudioBook 16 Pro si affida a chip AMD Ryzen 5000H o Intel Xeon di terza generazione, la scelta è rimessa nelle mani del cliente che comunque – e chi s’intende di chip lo sa bene – è di alto livello. Per le macchine prive del suffisso Pro sono previsti AMD Ryzen e Intel Core. La linea ProArt StudioBook 16 può essere configurata con 64 GB di RAM a 3.200 MHz, possiede ingressi Thunderbolt 4 o USB-C 3.2 Gen 2, HDMI 2.1 e un lettore di schede SD Express 7.0.

Per il display OLED – 16:10 da 16 pollici – ASUS dichiara un delta E minore di 2, il che indica una gran precisione cromatica. Per i creativi c’è un controllo specifico denominato ASUS Dial che supporta i professionisti su quattro app Adobe, cioè Photoshop, Premiere Pro, Lightroom Classic e After Effects. La linea “standard" partirà da 2.000 dollari, la Pro da 2.500.

ZenBook Pro 15 OLED e Pro Duo: caratteristiche

ASUS ZenBook Pro 15 OLED e Pro Duo 15 OLED utilizzano chip diversi: AMD Ryzen 5000H e diverse GPU, con la migliore che è una NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, per il primo, Intel Core i9 con RTX 3070 per ZenBook Pro Duo 15 OLED.

Il display è per entrambi il medesimo dello StudioBook mentre il secondo ha anche lo ScreenPad Plus, un display touch aggiuntivo da 14 pollici. Prezzi da 1.470 dollari per il Pro 15 OLED.

VivoBook Pro 14X e 16X: caratteristiche

Poi ci sono i due VivoBook Pro con ASUS DialPad, una soluzione per creativi che dovrebbe essere analoga alla ASUS Dial menzionata in precedenza ma integrata nel touchpad.

ASUS VivoBook Pro 14X e 16X rispettivamente da 14" e 16". Quest’ultimo ha un display 4K HDR da 550 nit di luminosità, il primo con risoluzione 2,8K HDR da 600 nit. Entrambi puntano ad essere il top assoluto sui laptop con certificazione VESA Display HDR True Black 600 e il fregio Pantone Validated.

Chip, anche in questo caso, ad alte prestazioni di AMD o Intel, GPU migliore GeForce RTX 3050 Ti, fino a 32 GB di RAM e batteria da ben 96 Wh di capacità. Prezzi da 1.400 dollari per il Pro 16X.

VivoBook Pro 14 e 15: caratteristiche

ASUS VivoBook Pro 14 e 15 si propongono come alternative più leggere: il più pesante supera di poco gli 1,6 kg. Specifiche leggermente minori: display con risoluzione 2,8K o Full HD, chip appena meno prestanti degli altri, GPU massima RTX 3050. Prezzi da 750 dollari per il Pro 14.