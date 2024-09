Vivobook S 15 e ProArt PZ13 sono i nuovi Copilot+ PC di Asus: tra le caratteristiche tecniche c'è l'inedito Snapdragon X Plus a 8 core, nuovo entry level della gamma di chip per notebook Windows di Qualcomm

Fonte foto: ASUS

ASUS rinnova la sua gamma di Copilot+ PC con due novità. Debuttano ufficialmente i nuovi Vivobook S 15 e ProArt PZ13, due nuovi modelli con chip Snapdragon X Plus a 8 core, nuova variante con 2 core in meno(ma con la stessa NPU da 45 TOPS necessaria per ottenere la certificazione Copilot+ PC da Microsoft) rispetto allo Snapdragon X Plus svelato alcuni mesi fa. I due nuovi prodotti di ASUS sono già ordinabili.

ASUS Vivobok S 15: caratteristiche e prezzo

Il nuovo ASUS Vivobok S 15 con Snapdragon X Plus a 8 core è dotato di un display OLED da 15,6 pollici con risoluzione 3K (2.880 x 1.620 pixel) e refresh rate massimo di 120 Hz. Il pannello ha una luminosità di picco di 500 nits ed è certificato VESA Display HDR True Black 600.

Le specifiche includono 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD oltre a una batteria da 60 Wh. La tastiera è full-size, con tastierino numerico laterale, retroilluminazione e layout italiano. Il notebook ha una webcam Full HD e include due porte USB-A 3.2 Gen 1 e due porte USB-C 4.0 Gen 3 oltre a una HDMI 2.1, al jack da 3,5 mm e a un lettore per schede microSD. C’è il supporto al Wi-Fi 7 oltre che al Bluetooth 5.4. Il nuovo modello di ASUS pesa 1,42 chilogrammi.

Il Vivobook S 15, nella nuova variante con Snapdragon X Plus a 8 core, è già ordinabile in Italia, con un prezzo di listino di 1.199 euro. Si tratta di un prezzo piùbasso di 200 euro rispetto al recente Vivobook S 15 con Snapdragon X Elite e 32 GB di RAM, arrivato in Italia con un prezzo di 1.399 euro. Il modello è acquistabile dallo store ASUS oltre che tramite i vari rivenditori autorizzati.

ASUS ProArt PZ13: caratteristiche e prezzo

Ad arricchire la gamma ASUS c’è anche il nuovo ProArt PZ13. Si tratta di un tablet con tastiera che, come per il modello precedente, include il nuovo chip Snapdragon X Plus a 8 core. Il device in questione è dotato di un display OLED touch da 13,3 pollici con risoluzione 3K, refresh rate di 60 Hz, luminosità di picco di 500 Nits e certificazione VESA Display HDR True Black.

Il chip di Qualcomm viene affiancato da 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD oltre che da una batteria da ben 70 Wh. Il modello supporta la connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4 ed ha una webcam 1.440p. C’è anche una fotocamera posteriore da 13 Megapixel. La dotazione di porte comprende due USB-C 4.0 Gen 3 (con supporto Power Delivery) e un lettore di schede SD.

Il nuovo ASUS ProArt PZ13 è già acquistabile in Italia. Il prezzo di lancio è di 1.499 euro.