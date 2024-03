Debutta in Italia il nuovo microfono Asus ROG Carnyx: si tratta di un microfono professionale, adatto per gaming, podcast e live e arricchito dal design ROG

Debutta in Italia il nuovo Asus ROG Carnyx. Si tratta di un nuovo microfono di livello professionale pensato per adattarsi a vari contesti di utilizzo, come la registrazione di audio di alta qualità, ad esempio per un podcast, oppure la realizzazione di live streaming oltre che, naturalmente, per il gaming. Come per tutti gli altri prodotti della gamma ROG, c’è grande attenzione al design, che segue le linee degli altri prodotti del brand.

Asus ROG Carnyx: caratteristiche tecniche

Il nuovo Asus ROG Carnyx è un microfono USB cardioide, dotato di capsula a condensatore da 25 mm e un campionamento vocale di 192 kHz / 24 bit. Come detto in apertura, il microfono è progettato per la cattura di audio con una “qualità da studio di registrazione” come sottolineato dall’azienda e, quindi, con un suono più fedele possibile all’originale oltre che ricco di dettagli.

Ci sono, inoltre, un filtro high-pass, per migliorare la chiarezza della voce (riducendo i rumori indesiderati a bassa frequenza inferiori a 80 Hz), e un filtro pop, con schiuma e strati di rete, per ridurre le pressioni eccessive, legate a suoni “esplosivi” e intensi che potrebbero registrarsi, ad esempio, durante una sessione di gaming in live streamnig.

Da notare anche un solido supporto antivibrazioni, con un meccanismo che riesce a isolare il microfono dalle sollecitazioni esterne, evitando rumori indesiderati in fase di registrazione/trasmissione live. In questo modo, ROG Carnyx punta a eliminare i disturbi esterni durante la registrazione.

Si tratta di un dispositivo plug and play, utilizzabile tramite collegamento USB, sia su Windows che su Mac, senza necessità di installazione. Basta collegare il cavo per poter iniziare a sfruttare le capacità del microfono. Per regolare le funzioni del microfono, come il volume dell’audio e l’attivazione del filtro hig-pass, c’è un’apposita manopola multifunzionale nella parte bassa.

Da notare anche un tasto mute/unmute che permette di azzerare l’audio con un tocco (un LED dedicato segnala la disattivazione dell’audio). Il design è quello tipico dei prodotti Asus ROG, con tanto di supporto al sistema di illuminazione Aura Sync, gestibile via software e con tante opzioni di personalizzazione, che permette di integrare al meglio il microfono nella propria configurazione e nel proprio ecosistema di prodotti ROG.

Asus ROG Carnyx: prezzo e disponibilità

Il nuovo microfono Asus ROG Carnyx è già acquistabile in Italia, tramite lo store ufficiale di Asus e presso i vari rivenditori autorizzati. Il prezzo consigliato al pubblico è di 199,99 euro. A disposizione degli utenti interessati all’acquisto del nuovo microfono ci sono due colorazioni, Standard Black e Moonlight White, entrambe impreziosite dal sistema di illuminazione Aura Sync.