Fonte foto: ASUS ROG

ASUS ROG amplia la sua offerta di monitor OLED con il lancio del nuovo ROG Swift OLED PG27UCDM, il primo monitor OLED 4K da 27 pollici, pensato principalmente per il gaming, ad arrivare sul mercato. Il nuovo monitor, che era stato svelato in occasione del CES 2025 di inizio gennaio, è già disponibile in preordine e può essere acquistato anche su Amazon.

ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM

ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM: caratteristiche

Il monitor lanciato da ASUS ROG è dotato di un pannello da 27 pollici con risoluzione 4K e utilizza la tecnologia QD-OLED di quarta generazione. La densità di pixel è pari a 166 ppi e il pannello ha un trattamento anti riflesso. La luminosità massima arriva a 450 nit con possibilità di aumentare fino a 1.000 nit per i contenuti in HDR. Il contrasto è di 1.500.000:1 mentre l’angolo di visuale arriva fino a 170°.

Il nuovo modello di ASUS integra la tecnologia ROG OLED Anti-Flicker 2.0, per ridurre al minimo lo sfarfallio durante le sessioni di gioco. Secondo l’azienda, questa tecnologia permette una riduzione dello sfarfallio del 20% rispetto ai pannelli di generazione precedente. Per ottenere un’ulteriore riduzione, inoltre, è possibile attivare la funzione Refresh Rate Cap.

ROG Swift OLED PG27UCDM può sfruttare una frequenza di aggiornamento massima di 240 Hz (con compatibilità G-SYNC e AMD FreeSync Premium Pro) oltre che un tempo di risposta di 0,03 ms. La dotazione include anche un ingresso DisplayPort 2.1a, con larghezza di banda che arriva fino a 80 Gbps. C’è spazio anche per una prota HDMI 2.1 oltre che per una USB-C con power delivery da 90 W. Il modello integra anche un dissipatore personalizzato per migliorare il raffreddamento.

Il monitor è certificato VESA DisplayHDR 400 True Black, Dolby Vsion e HDR10. Il nuovo modello della gamma può sfruttare la suite ROG OLED Care Pro che è stata arricchita con un Neo Proximity Sensor che permette di rilevare con precisione la distanza dell’utente dal monitor in modo da impostare uno schermo nero, quando non c’è nessuno davanti al pannello, per ridurre il rischio di burn-in. Per accedere alle varie impostazioni del monitor è possibile sfruttare il ROG Display Widget Center.

ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM: prezzo

Il nuovo ROG Swift OLED PG27UCDM è disponibile in preordine presso gli ASUS Gold Store e altri rivenditori autorizzati di prodotti ASUS oltre che su Amazon (per ulteriori dettagli è possibile fare riferimento direttamente al sito ufficiale ASUS ROG). Il monitor arriva in Italia con un prezzo di 1.199 euro e con 3 anni di garanzia.