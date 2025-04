Le cuffie true wireless ASUS ROG Cetra, perfette per il gaming, sono in offerta su Amazon con uno sconto del 37%

Fonte foto: ASUS

La gamma di prodotti ASUS ROG è ricca di dispositivi di alta qualità: tra questi c’è spazio anche per un paio di cuffie true wireless. Si tratta delle ASUS ROG Cetra, cuffie in-ear in grado di offrire un comparto tecnico di fascia alta e alcune specifiche che le rendono la soluzione anche per l’uso durante il gaming.

Con l’offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare le ASUS ROG Cetra con uno sconto del 36%. Sfruttando la promo, infatti, le cuffie TWS del brand sono ora acquistabili al prezzo scontato di 96,26 euro, con anche la possibilità di scegliere tra la versione bianca e quella nera (entrambe le colorazioni hanno degli inserti in azzurro come accade spesso per i prodotti ROG).

Le cuffie sono vendute e spedite da Amazon e sono acquistabili anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza alcun interesse. Per accedere subito alla promo, valida solo per un breve periodo, è sufficiente premere sul banner qui di sotto.

La scheda tecnica di ASUS ROG Cetra

Le ASUS ROG Cetra sono delle ottime cuffie true wireless di tipo in-ear dotate del supporto alla connettività Bluetooth che consente un abbinamento rapido a una vasta gamma di dispositivi (smartphone, tablet, computer, console etc.).

Tra le principali caratteristiche degli auricolari di ASUS ROG c’è anche la cancellazione attiva del rumore, che garantisce un maggior comfort durante l’utilizzo in ambienti particolarmente rumorosi.

Da segnalare anche la possibilità di sfruttare una modalità a bassa latenza che rappresenta una vera e propria arma in più per tutti gli utenti che intendono utilizzare gli auricolari durante il gaming, con una perfetta sincronizzazione tra audio e video.

Anche la durata della batteria è ottima con la possibilità di sfruttare fino a 27 ore di autonomia, con l’attivazione della ANC (considerando la carica aggiuntiva garantita dalla custodia). Le cuffie, inoltre, supportano la ricarica rapida (con 10 minuti di carica si ottengono 90 minuti di utilizzo) e la ricarica wireless.

ASUS ROG Cetra, l’offerta di Amazon

Grazie all’offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare le ASUS ROG Cetra con un prezzo scontato di 96,26 euro e con uno sconto del 36%. Gli auricolari sono disponibili anche con pagamento in 5 rate. È possibile scegliere tra due colorazioni (bianco e nero), entrambe vendute direttamente da Amazon. Si tratta della scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un paio di cuffie true wireless da utilizzare (anche) per il gaming. Per accedere alla promo basta premere sul banner qui di sotto.

