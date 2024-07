Fonte foto: Asus

Asus ROG ha annunciato l’arrivo sul mercato del nuovo ROG Strix OLED XG27AQDMG. Si tratta del primo monitor da gaming dotato di un pannello WOLED lucido con una frequenza di aggiornamento elevata e tutte le caratteristiche per soddisfare appieno i videogiocatori. Il nuovo monitor si affianca ad altre due recenti novità della gamma ROG, i nuovi ROG Strix XG27ACS e XG27UCS.

Asus ROG Strix OLED XG27AQDMG

Asus ROG Strix OLED XG27AQDMG: caratteristiche

Il nuovo ROG Strix OLED XG27AQDMG è dotato di un pannello OLED da 27 pollici con risoluzione di 2.560×1.440 pixel e una frequenza di aggiornamento massima di 240 Hz, con NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium, per la sincronizzazione del refresh con il frame rate del videogame.

Il pannello, inoltre, ha un tempo di risposta GTG di 0,03 ms. Si tratta, quindi, di caratteristiche ideali per il gaming, sia su PC che su console. La dotazione di porte comprende due HDMI 2.0 e una Display Port 1.4 (oltre a due USB 3.2 Gen 1 Type-A).

C’è anche la possibilità di impostare un rapporto di aspetto diverso (4:3 oppure 4:3 Full) oltre che di visualizzazione un’immagine da 24,5 pollici. Queste funzioni sono pensate, in particolare, per l’esport e per offrire maggiore precisione ai videogiocatori, in particolare negli FPS.

Il monitor è dotato di un pannello lucido con copertura del 99% dello spazio colore DCI-P3 e certificazione DisplayHDR400. Secondo l’azienda, il nuovo modello è in grado di offrire "neri più profondi e immagini fino al 20% più luminose" rispetto ai monitor OLED di precedente generazione prodotti da Asus ROG. Migliora, sempre del 20%, anche l’angolo di visione.

C’è anche la possibilità di sfruttare la tecnologia OLED Anti-Flicker (ma sarà necessario aggiornare il firmware, scaricando la nuova versione dal sito Asus) che consente di stabilizzare la frequenza di aggiornamento, con tre diversi livelli di anti-sfarfallio.

Il nuovo modello della linea ROG è dotato di un dissipatore personalizzato che consente di ridurre la temperatura del pannello (soprattutto durante le sessioni di gaming con un refresh rate molto elevato). Questo consente di prolungare il ciclo di vita del monitor.

Il monitor include diverse opzioni di regolazione dell’altezza, di rotazione e di inclinazione oltre alla funzione pivot che permette di orientare in posizione verticale il display. C’è anche il supporto per lo smartphone sulla base. Il monitor è compatibile con tutti gli accessori per il montaggio VESA 100 x 100 mm.

Asus ROG Strix OLED XG27AQDMG: prezzo

Il nuovo Asus ROG Strix OLED XG27AQDMG è disponibile da subito sul mercato italiano, sia tramite il sito Asus che tramite la rete di rivenditori autorizzati. Il prezzo di listino è fissato in 799 euro. Il monitor può essere acquistato anche su Amazon. Asus ROG propone, per il suo monitor, una garanzia di 3 anni.